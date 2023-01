A hét ingatlana 2 órája

Lélegzetelállító fenyveserdő és tujapark is jár egy csodás, békéscsabai házhoz!

A tulajdonosok a beltérbe is bepillantást engedtek, de ami igazán fontos, az elképesztően szép fenyveserdő és tujapark is alapos bemutatásra kerül a most következő, 95 milliós ajánlatban!

Beol.hu

Varázslatos fenyveserdő és tujapark, igényesen épített házzal eladó. Mezőmegyer és a 47-es főút közelében, mégis csendes helyen, közel 9.000 nm-en fekvő fenyő és tuja kertészet, 150 nm-es, minden igényt kielégítő családi házzal eladó. Egyedülálló látvány a csodálatos kert, melybe beleillik a 2000-ben épült korszerű technológiákkal felszerelt ház. Az ingatlan tágas nappalival és három szobával, teraszkapcsolatos konyhával rendelkezik. A nagyméretű fürdőszobában szauna is helyet kapott. Szinte minden helyiségből lenyűgöző látvány tárul elénk a hatalmas parknak köszönhetően. A házhoz garázs és 40 nm-es borospince is tartozik, a tetőtér igény szerint beépíthető. Nagyon kedvező az épület fenntartása mert a fűtés hőszivattyúval, vegyes tüzelésű kazánnal, kandallóval és napkollektorral történik. Jelenleg a melléképületben több évre elegendő konyhakész tűzifa van betárolva a biztonság kedvéért. A kertben fúrt kút és víztározó biztosítja a növények szakszerű öntözését, ami akár medencévé is alakítható. A különleges környezetnek és adottságainak köszönhetően több lehetőséget rejt magában. További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!





