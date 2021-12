Vasárnap, hétfőn és kedden rendezte meg a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár immár hagyományosan az idei Megbocsátás Napját. A központi bibliotékában és a 60 fiókkönyvtárban ez alkalommal elengedték a késedelmi díjat. – A budapesti intézmény a kilencvenes évek közepétől angliai mintát követ a gyakorlattal – mondta el dr. Fodor Péter főigazgató. A könyvtárnak nem az a célja, hogy minél több büntetést rójon ki, hanem hogy a könyvek visszahozatalára ösztönözze az olvasókat. Ezt szolgálja egyébként a viszonylag magas késedelmi díj is: kötetenként ma már naponta 10 forintot kell fizetnie annak, aki nem viszi vissza időben a könyvet.

A késlekedés oka leggyakrabban az, hogy az emberek ragaszkodnak a kölcsönkönyvhöz. Szívesen maguknál tartják akkor is, ha már elolvasták. Mások megfeledkeznek tartozásukról, hosszabb időre külföldre utaznak vagy elköltöznek, és a kötet elkeveredik valahol. Évente átlagosan négyezer olvasó kopogtat a Megbocsátás Napján, fejenként általában három-négy könyvvel a hóna alatt. Előfordul, hogy az olvasószolgálatok dolgozói akár hétezer kötetet is átvesznek ilyenkor.

A Reviczky utcai központi könyvtárba idén nyolcszázhatvan könyv érkezett vissza. Némelyek öt-hat ezer forintos tartozást is megúsznak, aminek nagyon örülnek, mondta el Kaszab Tünde (19) könyvtáros.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózatának jelenleg csaknem kétszázezer olvasója van. Nagyjából ugyanannyi, mint a 70-es, 80-as évek fordulóján, amikor a hálózatba még sokkal kevesebb tagkönyvtár tartozott. Az intézmény közel hárommillió kötettel büszkélkedhet, amelyből a 2002-es legutóbbi állomány-ellenőrzéskor 12 ezer hiányzott. Ezek felét ellopták, másik felét nem hozzák vissza.





Vélemények Aki késik, fizessen Aki késik, fizessen