Labdarúgás - Vármegyei III. osztály, Déli csopot 1 órája

Nyár eleji gólzápor Végegyházán

Nyár eleji gólzáporral zárta be kapuját a Vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság Déli csoportjának tavaszi küzdelme. A 27. játéknap 4 mérkőzésén összesen 39 találat született. A legtermékenyebbnek a bajnok Végegyháza bizonyult, amely 17-szer vette be a telekiek kapuját. Ritka bravúrt mutatott be a sereghajtó Gerla, amely 0–3-as hátrányból fordított odahaza a második félidőre „kipukkadó” Kardos ellen.

Bakulya Mihály Bakulya Mihály

A fekete mezes gádorosiak az utolsó félórában fordították maguk javára a megyei találkozót. Fotó: Bencsik Ádám Fotó: Bencsik_Adam

Mezőmegyer SE II.–Gádorosi LSE 2–3 (2–1)

Vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Mezőmegyer, 20 néző. Vezette: ifj. Medovarszki János.

Mezőmegyer II.: Szalkai – Vozár O. (Vozár Cs.), Egeresi, Miklovitz, Fekete, Frisnyicz (Zsombori), Rajeczki, Moka (Kolláth), Csepregi, Lengyel, Papp Á. Játékos-edző: Zsombori Zsigmond.

Gádoros: Tóth K. – Szokolai, Rafael R., Szijjártó D. (Bankó), Kuli (Szabó F.), Farkas Zs., Vecsernyés (Varga N.), Bús, Polyák (Szemenyei A.), Szijjártó G. (Kovács T.), Györgyi. Edző: Simondán Vilmos.

Gólszerző: Moka (13., 18.), ill. Bankó (35.), Szabó F. (72.), Kovács T. (75.).

Zsombori Zsigmond: – Ez a mérkőzés is olyan volt, mint sok másik. Hatvan percig jól játszunk, bárki ellen vezetünk, de utána kipukkadunk, mint a lufi. Ha ebben tud fejlődni a csapat, jövőre a dobogó is elérhető lesz. Köszönöm mindenkinek az egész szezont, jó pihenést kívánok.

Simondán Vilmos: – Vert helyzetből is sikerült felállnia a csapatnak. Köszönöm minden játékosunknak a tavaszi hozzáállást. Gömöri János Végegyházi SE–Telekgerendási LSC 17–2 (8–1)

Végegyháza, 100 néző. Vezette: Czene Zoltán.

Végegyháza: Mező (Németh D.) – Matúz L. (Adler V.), Jámbor, Borbás, Kunos (Szakál), Multyán Cs., Tóth S. (Sipos), Józsa, Balla, Kecskés, Balog A. Játékos-edző: Bíró Tibor.

Telekgerendás: Halustyik – Kovács I., Ordó, Andó, Tímár, Mekis, Marik, Kovács M., Szombati, Csiernyik, Brhlik. Mb. edző: Onáka Csaba.

Gólszerző: Multyán Cs. (2., 20., 57., 85.), Kecskés (7., 27., 38., 52., 71.), Józsa (10., 69.), Balog A. (19., 37., 66., 75.), Matuz L. (49.), Adler V. (79.), ill. Csiernyik (29.), Halustyik (56. – 11-esből).

Bíró Tibor: – Egy szép szezon lezárása. Gratulálok a csapatnak az egész éves hozzá álláshoz Jó pihenést kívánok mindenkinek.

Onáka Csaba: – Gratulálok a hazaiak bajnoki címéhez, remélhetőleg ősztől megtalálják a saját „súlycsoportjukat”! Minden körülmények között hajrá Telek! Markovics Bence Gerlai SE–Kardos KSK 4–3 (1–3)

Gerla, 30 néző. Vezette: Bálint Zoltán.

Gerla: Ottlakán – Veszelka, Nagy P., Lakatos D., Kiss Z., Nagy Cs., Sóvári, Gáspár, Varjú, Orodán, Hévizi. Játékos-edző: Kiss Gábor.

Kardos: Petrovics Zs. – Jurák Gy., Szrnka, Csöndes, Viszkok M., Cziglédszki (Dániel), Erdei (Szebegyinszki), Jansik, Korbely (Bagi), Fehér (Opauszki), Oláh A. Játékos-edző: Jurák György.

Gólszerző: Sóvári (40.), Gáspár (50.), Orodán (55.), Lakatos (66.), ill. Csöndes (11. – 11-esből), Korbely (28.), Fehér (34.).

Kiss Gábor: – Sajnos ma is tíz emberrel tudtuk elkezdeni, ami meglátszott a félidei eredményen. Szünet után már megfelelő létszámban játszottunk, sikerült is fordítanunk, mert egy csapatként küzdöttünk.

Jurák György: – A mai meccs egyetlen pozitívuma a csapolt kőbányai gerlai változata volt!

Juhász Zoltán Békéssámsoni SK–Kamuti SK 2–6 (1–4)

Békéssámson, 50 néző. Vezette: Pusztai Zoltán.

Békéssámson: Nagy Zs. – Kenéz L., Baliga K., Vörös, Sós, Hajduk, Baliga D., Atyimás, Zádori, Krajcsovics, Baliga Sz. Csere: Dunai. Játékos-edző: Baliga Arnold.

Kamut: Takács – Mező, Gilik, Szabó Gy., Jakusovszki (Németh Á.), Németh M., Foltin, Pocsai, Radics, Szalkai, Bán. Edző: Gál András.

Gólszerző: Baliga Sz. (40., 53.), ill. Szabó Gy. (13.), Gilik (21.), Bán (31., 42., 74.), Foltin (71.).

Kerekes György elnök: – Köszönöm annak a tucatnyi játékosnak a játékát, aki a csapat rendelkezésére állt tavasszal. Nem ennyit tudunk, de sajnos jelenleg nagyon rossz passzban vagyunk. Bízom benne, hogy ősztől újból jó csapatunk lesz! Gratulálok a Kamutnak az ezüstéremhez, Kerekes Csabának pedig köszönjük szépen a két csapat és a szurkolók megvendégelését.

Gál András: – Ilyen arányban is megérdemeltünk nyertünk. K. Gy. Mesterlövészek 47 gólos: Multyán Csaba (Végegyháza)

31 gólos: Kecskés Erik Attila (Végegyháza)

21 gólos: Bán Benjámin (Kamut)

17 gólos: Balog Adolf (Végegyháza), István Erik Róbert (Medgyesegyháza)

16 gólos: Baliga Szilveszter (Békéssámson)

14 gólos: Moka Bence (Mezőmegyer II.), Polyák Attila (Gádoros), Szijjártó Gábor (Gádoros)

13 gólos: Szarvas Károly (Mezőmegyer II.), Tassi Lajos (Medgyesegyháza)

12 gólos: Korbely János József (Kardos), Sós Rómeó László (Békéssámson)

11 gólos: Fodor Róbert (Medgyesegyháza), Knapp András (Kamut), Szabó Gyula (Kamut)

10 gólos: Kóródi Márk (Kamut)

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!