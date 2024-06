A helyi egyesület által megrendezett izgalmas eseményen a várakozásnak megfelelő feszültség alakult ki, mivel a tét nem csak a magyar bajnoki cím, de az augusztus végi budapesti utánpótlás kick-box világbajnokságon való indulás joga is volt. Ennek megfelelően szoros mérkőzések, nagy küzdelem jellemezte a hosszúra nyúlt versenynapot.

A Békés Megyei Harcművész Szövetség tagjai közül három klub vitte el versenyzőit a fontos versenyre. Vármegyénk kick-boxosai eredményesen szerepeltek. Egyrészt érvényesült a papírforma, másrészt akadtak meglepetések is. Örömteli, hogy jó néhány olyan versenyző is teljes erőbedobással küzdött, aki a megelőző nemzetközi versenyeken már biztosította a ranglistán a helyét a világbajnoki csapatban. Ennek meg is lett az eredménye, hiszen 27 arany-, 16 ezüst- és 12 bronzéremmel tértek haza a klubok. Nem egy súlycsoportban házi döntőt vívtak a Békés vármegyei versenyzők.

Ez a jó forma remélhetőleg a következő nagy versenyre is megmarad, aminek külön jelentősége lesz, hiszen két hét múlva Budapesten a BOK csarnokban kerül sor a magyar kick-box világkupára, amin valószínűleg a most elindult versenyzők jelentős része ismét csatasorba lép. Utána következik majd a nyári felkészülési időszak annak érdekében, hogy augusztus végén egy felkészült magyar válogatott képviselje hazánkat Budapesten.

Vármegyei dobogósok. Point-fighting szabályrendszer. Junior, 57 kg: 1. Csiernyik Zsombor, 3. Gyeraj Ákos. 69 kg: 2. Szák Péter Barnabás. 74 kg: 1. Malatyinszki Bendegúz. 60 kg: 1. Pántya Réka. Kadet 2 (ifjúsági), 42 kg: 1. Szvarnasz Janisz. 47 kg: 3. Breznay Nándor. 57 kg: 2. Matuska Máté. 63 kg: 1. Sánta Máté Dániel. 42 kg: 1. Debreczeni Frida. 60 kg: 1. Tóth Izabella, 2. Szabó Szófia. 65 kg: 1. Jancsó Lili Berta. +65 kg: 3. Koczka Kata. Kadet 1 (serdülő), 28 kg: 2. Antal Benjámin. 37 kg: 3. Peregi Zétény, 3. Szikora Gergő. 42 kg: 1. Szikora Bence. 47 kg: 2. Stir István. +47 kg: 1. Hugyecz Donát, 2. Szűcs Levente. 28 kg: 1. Jancsó Csenge 2. Fábián Kira. 32 kg: 1. Debreczeni Lilla. 2. Nátor Petra. 37 kg: 1. Fazekas Kinga Laura. 42 kg: 3. Petró Laura. 47 kg: 3. Németi Maya (Hegyesi KBSE Füzesgyarmat). Gyermek, 21 kg: 1. Gajdács János, 2. Békési Bence. 24 kg: 2. Griecs Ábel. 27 kg: 2. Peregi Botond. 30 kg: 2. Magyar Alex, 3. Juhász Richárd György. 36 kg: 2. Guti Zoltán. +36 kg: 2. Szücs Máté. 21 kg: 1. Born Heidi.

Light-contact szabályrendszer. Junior, 74 kg: 3. Malatyinszki Bendegúz. 60 kg: 2. Dohányos Anna (JALTE-Dohányos team). Kadet 2 (ifjúsági), 57 kg: 3. Matuska Máté. 63 kg: 1. Tóth Lajos (Barátság SE Battonya, edző: Rádai Roland). 42 kg: 1. Debreczeni Frida. 55 kg: 3. Kurunczi Noémi (Battonya). 60 kg: 2. Szabó Szófia. 65 kg: 1. Jancsó Lili Berta. Kadet 1 (serdülő), 32 kg: 2. Lipták Attila (Battonya). 42 kg: 1. Szikora Bence. 47 kg: 3. Dohányos András (JALTE-Dohányos team). +47 kg: 1. Szűcs Levente. 28 kg: 1. Jancsó Csenge, 2. Farkas Bianka. 32 kg: 1. Nátor Petra. 47 kg: 1. Németi Maya (Hegyesi KBSE Füzesgyarmat, edző: Tóth Róbert, Fábián Mihály).

Kick-light szabályrendszer. Junior, 60 kg: 2. Dohányos Anna. Kadet 2 (ifjúsági), 63 kg: 1. Tóth Lajos (Battonya, edző: Rádai Roland). 42 kg: 1. Debreczeni Frida. 55 kg: 1. Kurunczi Noémi (Battonya, edző: Rádai Roland). Kadet 1 (serdülő), 28 kg: 1. Farkas Bianka. 32 kg: 2. Lipták Attila (Battonya). 47 kg: 2. Dohányos András (JALTE-Dohányos team).

A külön nem jelzett versenyzők a Békéscsabai JALTE-Debreczeni team tagjai, akiknek Debreczeni Dezső az edzőjük.