– A szisztematikus építkezés útján haladva újabb saját nevelésű, korosztályos válogatott játékossal kötöttünk profi szerződést, azaz a következő szezontól kezdve Gajdács Lina is a felnőtt csapatunkat fogja erősíteni – jelentette be kedden a klub hivatalos honlapján. – A 16 éves nyitásfogadó ütő az előző nyáron csapatkapitányként vezette a magyar válogatottat a részben békéscsabai rendezésű U17-es Európa-bajnokságon, az elmúlt szezonban pedig az U17-es, az U20-as és az NB I.-es együttesünkben is kulcsemberré nőtte ki magát, utóbbiban 25 mérkőzésen lépett pályára a 2023–2024-es idényben, 14-szer kezdőként. „Lencse” annak a Glemboczki Zórának a helyét veszi át, aki szintén klubunknál vált röplabdázóvá, és egészen a felnőtt válogatottig jutott el. Az ütőjátékos a szerződése lejártával új kihívások után néz, mi pedig sok sikert kívánunk neki a továbbiakban! – olvasható a klubhonlapon.

Glemboczki Zóra

Fotó: Imre György