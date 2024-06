A húszéves hálóőr Békéscsabán nevelkedett. Az utánpótlás mellett több alkalommal az NB I.-es felnőtt mérkőzéseken is nevezték a lila-fehérek. Teljesítménye eredményeként tavaly meghívást kapott a junior válogatott összetartására is. Az NB I. B-s mezőny sem teljesen ismeretlen számára, hiszen tavaly Algyőn, idén pedig Szegeden játszott kettős játékengedéllyel. A következő idényben egy új fejezet kezdődik a karrierjében.

– Úgy éreztem, eljött az ideje a váltásnak annak érdekében, hogy fejlődjek. Ebben az orosházi ajánlat tűnt a legjobb választásnak. Remélem, szép eredményeket érhetünk el közösen. Fiatal a keretünk, de hiszek magunkban, hogy ezt az előnyünkre tudjuk fordítani. Bízom benne, hogy a szezon végén a középmezőnyben vagy még előrébb végzünk – fogalmazott a céljaival kapcsolatban.

A fiatal játékos ellenfélként számtalan alkalommal járt már Orosházán, felnőtt- és utánpótlás meccseken egyaránt. Jövőre még az első osztályban szereplő junior együttes számára is erősítést jelenthet.

– Az orosházi meccsek hangulata nagyon megfogott. A szurkolótábor, akik mindig ott vannak a meccseken és biztatják a csapatot, de az is megmaradt, hogy az utánpótlás is rendszerint ott van a lelátókon. Ellenfélként az a benyomásom volt, hogy az orosháziak az utolsó pillanatig küzdenek és támogatják egymást. Ez nagyon fontos a sikerhez – tette hozzá a kapus.