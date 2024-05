Békéscsaba 1912 Előre–Vasas FC II. 2–1 (0–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 720 néző. Vezette: Dobai János (Dobos Dávid, Szabó Richárd).

Békéscsaba: Póser – Kuzma, Albert (Kovács G., 46.), Bora – Hodonicki (Himics, 61.), Pusztai A., Pintér (Zvara, 61.), Tóth M., Kóródi (Miklós, 70.) – Sármány (Ilyés T., 70.), Zádori. Vezetőedző: Csató Sándor.

Vasas II.: Ménesi – Szabó L., Szunyogh, Feledy, Márta (Hosszú, 52.) – Szabó B. (Borgula, 83.), Farkas B., Varga D. (Barkóczi, 73.), Pócs (Kalmár, 73.) – Rideg, Mamusits (Hős, 83.). Vezetőedző: László Attila.

Gólszerző: Zádori (77., 88.), ill. Szabó B. (55.).

A csabai együttes játékosai, stábja és menedzsmentje a lefújás után Dankó Béla MLSZ elnökségi tagtól, valamint Szarvas Jánostól és Kasik Zsolttól vehették át a bajnoki címért járó aranyérmeket. Forrás: Kiss Zoltán

Az első kapura lövési kísérletet a Vasas fiataljai mutatták be, akik szervezett játékkal igyekeztek megnehezíteni a hazaiak dolgát. A fővárosi kapu előtt először Zádori veszélyeztetett fejjel a 9. percben, a folytatásban pedig egyre nagyobb nyomás nehezedett a piros-kékekre. Különösen Bora és Kóródi volt aktív a bal szárnyon. Az ivószünet után Zádori 16 méteres lövését tolta ki bravúrral Ménesi kapus. Jelentős labdabirtoklási fölényben volt az Előre, a vendégeknél jóformán csak pillanatokra volt a játékszer, de így tartani tudták a kedvező eredményt, a végjátékban pedig gyors húzásokból még ellenakciókra is futotta erejükből.

Szünet után is billent a pálya, de kimaradtak a hazai lehetőségek, ezzel szemben Szabó Benjamin az 55. percben némi meglepetésre egy villámkontra végén 14 méterről a rövid felsőbe varrta a labdát. Az igyekezet kezdett görcsbe átcsapni csabai részről, a látogatókat viszont felbátorította a góljuk. Az ivószünetben kapott instrukciókat sikeresen dolgozták fel a lilák és a friss emberek is hozzátettek. Újból nagy nyomást helyeztek a fővárosiakra és a 77. percben Zádori fejesével az egyenlítés is összejött. A házi gólkirály egy jobb oldali szögletnél emelkedett a legmagasabbra az ötösön. A hajrára így már a győzelemért támadhatott az Előre. Az egész tavasszal remekül teljesítő Zádori 14 méteres emelésével – idénybeli huszadik találatával a csoport társgólkirálya lett – össze is jött a hőn áhított fordítás a meccs vége előtt, vagyis a nagy akarásnak ezúttal meglett az eredménye

Jó: Kóródi, Bora, Kuzma, Zádori, ill. Rideg, Mamusits, Ménesi, Feledy.

Csató Sándor: – Örülök annak, hogy hazai pályán győzelemmel zártuk az évet. Nehéz mérkőzésen vagyunk túl, egy fegyelmezett, lelkes fiatalokból álló Vasas ellen. Ahogy az egész év során amikor hátrányban voltunk, most is bizonyítottuk, hogy van bennünk gól és tartás, így megérdemelten fordítottunk.

Kedden kiderül, kivel játsszák az osztályozót

A lila-fehérek számára május 28-án derül fény arra, hogy melyik csoport győztesével kell majd megmérkőzniük annak érdekében, hogy egy év után visszatérhessenek az immár 16 csapatosra szűkített másodosztályú mezőnybe.

További eredmények: Martfű–Kecskemét II. 1–5, Bp. Honvéd II.–Monor 3–1, Dabas–Pénzügyőr SE 2–2, BKV Előre–Cegléd 10–0, Erzsébeti SMTK–Hódmezővásárhely 2–1.

Mesterlövészek

20 gólos: Kerék László (BKV Előre), Wirth Dániel (ESMTK), Zádori Krisztián (Békéscsaba)

14 gólos: Kriska Norbert (Martfű), Molnár János (ESMTK), Vólent Roland (Békéscsaba)

12 gólos: Annus Árpád (Cegléd 2, Szolnok 10), Iván Milán (Szolnok), Pataki Zoltán (Szeged II.)

11 gólos: Artner Dávid (Kecskemét II.), Hulicsár Máté (Monor 7, Békéscsaba 4), Pintér Norbert (Békéscsaba)

10 gólos: Balogh Máté (BKV Előre), Haragos Viktor József (Bp. Honvéd II.), Horváth László Dávid (Monor), Sármány Kristóf (Békéscsaba), Simon Benedek (Bp. Honvéd II.)

9 gólos: Gréczi Márton Péter (Hódmezővásárhely), Sándor Raul Benjámin (Füzesgyarmat)