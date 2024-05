Labdarúgás - Vármegyei III. osztály Északi csoport 1 órája

A Zsadány és a Vésztő sokat javított a pozícióján

A Vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság Északi csoportjában mindössze két mérkőzést játszottak a szombati 19. játéknapon. A csárdaszállásiak létszámhiányra hivatkozva nem tudtak kiállni, vissza is léptek a további küzdelmektől, így az ő eddigi eredményeiket is törlik. A szabadnapját töltő bajnok Sarkadkeresztúr mögött továbbra is folyik a verseny az érmes helyekért. Ehhez az idegenbeli sikerével, illetve pontszerzésével a Zsadány és a Vésztő is sokat közelített.

Bakulya Mihály Bakulya Mihály

A sarkadiak és a vésztőiek eltérő félidők után osztoztak meg a pontokon Fotó: Kuti István

Okány KSK–Zsadányi KSE 2–4 (2–1) Vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Okány, 300 néző. Vezette: Karácsony Ádám Márk. Okány: Rózsa (Tóth T.) – Kincses R., Varga L., Szabó B., Tóth I. A. (Nagy M.), Bodó, Balogh R., Ruszó (Sánta), Kovács P., Sujtó (Csurai), Tóth I. F. (Sági). Edző: Varju Richárd. Zsadány: Csizmadia S. – Fürj, Csongrádi, Baksai, Komódi (Szilágyi Z.), Bakó A., Kiss B. (Szőrös), Szilágyi E. (Kollár), Hegyesi, Györösi, Csizmadia G. Edző: Csizmadia Sándor. Gólszerző: Szabó B. (32.), Ruszó (45.), ill. Szilágyi E. (24., 66.), Kiss B. (59.), Kollár (86.). Varju Richárd: – A helyi retró traktoros felvonulás miatt nagyon szép számú közönség előtt játszottunk egy szórakoztató mérkőzést, de sajnos húsz percnyi jó játék kevés volt az üdvösséghez. Buta hibákból kaptuk a gólokat, de ez is a futball része. Ha tanulunk belőle, nem lesz gond a következő idényben. Csizmadia Sándor: – Igazi buli hangulatban folyt a mérkőzés. Most sem maradt el a megszokott „gyűrkőzős” egymás elleni meccsünk. Sok néző volt és számunkra alakult kedvezően a második félidő. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy elkísértek és biztattak bennünket. További sok sikert az okányiaknak! Varju Rajmund Sarkadi KLE–Vésztői TK 1–1 (1–0) Sarkad, 80 néző. Vezette: Dohar László. Sarkad: Gyebnár – Nagy B., Erdei, Papp B., Berke (Bozsányi K.), Szabó G., Trippon (Urbán), Ruzsa R., Varga Z. (Kónya), Hrabovszki (Spitzer), Bódi (Mezei). Edző: Balogh Csaba. Vésztő: Csordás – Varga T., Szabó R., Pap Sz., Lázár T., Balázs (Szabó S.), Pap Zs., Fehér, Gurmai, Szabó Sz., Nikula. Edző: Kuti István. Gólszerző: Bódi (4.), ill. Pap Sz. (60.). Kiállítva: Nagy B. (68. – utolsó emberként szabálytalankodott), ill. Szabó Sz. (80. – második sárga lap). Balogh Csaba: – Jól kezdtük a mérkőzést, hamar vezetést szereztünk, labdabirtoklásban viszont jobb volt a Vésztő ennek ellenére rúghattunk volna még gólokat. A második félidőben a kiállítás visszavetett bennünket, így reális döntetlen született. Kuti István: – Küzdelmes, iramos mérkőzésen osztoztunk a pontokon. A hazaik hamar gólt szereztek egy hibáinkat kihasználva, mely után a csapatunk nagyobb intenzitással játszott, de lehetőségeinket nem sikerült gólra váltanunk. A második félidő első részében sikerült egalizálni, a később adódott emberelőnyünket pedig nem tudtuk kihasználni. A legvégére pedig létszámban ismét egyenlővé váltunk, így maradt a döntetlen. K. Zs. A Csárdaszállási SZSK–Bucsa SE mérkőzés elmaradt, mert a hazai együttes nem tudott kiállni. A krónikus létszámhiányra hivatkozva a csárdaiak a bajnokság finisére visszaléptették csapatukat, így a maradék két hét során két szabadnapos lesz a csoportban. Következik. 20. forduló. Május 18., szombat, 14.00: Sarkadkeresztúri SE–Vésztői TK. 17.00: Bucsa SE–Okány KSK. Szabadnapos: Sarkadi KLE, Zsadányi KSE Mesterlövészek 25 gólos: Bradák László (Vésztő) 19 gólos: Patkás Dániel (Sarkadkeresztúr) 13 gólos: Fazekas József Richárd (Vésztő), Sáss Ádám (Sarkadkeresztúr) 12 gólos: Szilágyi Erik (Zsadány) 11 gólos: Baksai Zsolt (Zsadány), Mezei Jenő (Sarkad), Patkás Sándor (Sarkadkeresztúr), Szűcs Gyula (Sarkad) 9 gólos: Pap Szabolcs (Vésztő), Ruszó Patrik (Okány) 8 gólos: Csizmadia Gergő (Zsadány), Fürj Mihály (Zsadány), Szabó Barnabás (Okány)

