Az összesen 26 tagú magyar válogatottba Békés vármegyéből egyetlenként a Békéscsabai Előre Úszó Klub tehetséges fiatalja, a 15 esztendős Takács Botond kapott meghívást. Aki meg is hálálta a bizalmat, két hátúszó versenyszámban aranyérmes lett. Az 50 méteres távon 27,92 másodperccel nyert, a 100 méteres távon 1:00,30 perccel lett aranyérmes. A 200 méteres háton is rajthoz állt, itt 2:14,44 perces eredménnyel csapott célba, amivel negyedik lehetett volna, ám itt harmadik magyarként nevezték, de csak ketten számítanak bele a pontversenybe. Itt kell megjegyeznünk, minden versenyszámban minden nemzetnek egy 14 és egy 15 évest kellett hivatalosan nevezni, de további jelentkezéseket is elfogadtak, ám ők – mint az imént írtuk – a pontversenyen kívül úsztak.

Edzője, Petróczki Zsombor érthetően örömmel számolt be fiatal tanítványa szerepléséről: – Boti tavaly szeptember elejétől kapott nagyobb figyelmet klubunkban, idén be is került A Jövő Bajnokai utánpótlás-válogatott keretbe. Azóta intenzív edzéseken vesz részt, remek hozzáállásának, jó munkájának köszönhetően hónapról hónapra nagyot lép előre. A csak utánpótlás korúakból álló csoportom tagjai az április közepén lezajlott országos felnőtt bajnokságon jutalomként versenyezhettek a nagyok között. Botond ezen a budapesti Duna Arénában rendezett viadalon is óriásit lépett előre korosztálya ranglistáján. Olyannyira, hogy akkor máris a második helyen regisztrálták. Ennek volt köszönhető, hogy Krajnyák György utánpótlás szövetségi kapitány meghívta a V4-ek viadalára. A kapitány is elégedetten beszélt fiatal tanítványom teljesítményéről, hozzáállásáról. Botond a mostani viadalon is tovább javította eddigi eredményeit, sőt, ezúttal már a hazai korosztályos ranglista élére is állt az újabb egyéni rekordjaival. Mi több, Balogh Gábor 2004-ben beállított, akkor csodaszámba menő és nemzetközileg is jegyzett klubrekordját is megdöntötte. Az aranyérmet nem mellesleg a hazai szövetség elnökétől, az olimpiai bajnok Wladár Sándortól vehette át.

A csabai trénertől azt is megtudtuk: profi körülmények között készülhettek ezekben a napokban, ugyanis a margitszigeti Ensana Thermal Margaret Island Hotelben szállásolták el a válogatott csapatot és edzőiket, a legmodernebb és legszebb felszereléssel láttak el minden résztvevőt. Majd hozzáfűzte: – Megtisztelő volt a felkérés, amelynek reméljük folytatása lesz. Jelenleg úgy tűnik, a július közepén a Belgrádban rendezendő Közép-európai Korosztályos Fesztivál (CECJM) keretébe is bekerül Boti.

Mivel nem csak az egyéni eredmények számítottak, pontversenyt is hirdettek, a magyar utánpótlás-válogatott 22 arany-, 15 ezüst- és 10 bronzérmével a négy nemzet pontversenyét is megnyerte. Jávor Péter