Az irányító-átlövő tavaly nyáron NB II.-es gólkirálynői ajánlólevéllel érkezett Szeghalomról. A 21 éves játékos ebben az idényben még csak epizód szerepeket kapott edzőjétől, de több mérkőzésen is megmutatta, hogy képes szép dolgokra az NB I. B-s bajnokságban is. Összesen 29 bajnoki találkozón játszott, ezeken 32 gólt lőtt.

– Azért is döntöttem a maradás mellett, mert egy nagyon fiatalos és összeszokott csapat vagyunk, emellett a közelbe, Szegedre járok egyetemre. Jól érzem magam Orosházán. Szeretnék minél többet fejlődni és segíteni a csapatot a kitűzött cél elérésében – nyilatkozott döntése hátteréről Ildikó.