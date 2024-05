B csoport:

Safi BK–Pöröly Cápák 6:2

Sáfián György, Szeghalmi Safi BK: – Tét nélküli meccsen játszottunk egy jót a sportszerű vendégcsapattal. Sok sikert kívánunk nekik a bennmaradáshoz vívandó mérkőzésükhöz!

Kocsondi Tibor, Pöröly Cápák: – Papírforma hazai győzelmet hozott az utolsó forduló. Igazán jó élmény volt a kiváló minőségű asztalokon, erős ellenféllel játszani. Várjuk a rájátszás eredményét, hiszem továbbra is a bennmaradás a tét csapatunknak.

Klub 120 Orosháza–Csabai BK Taroló 3:5

Csete Béla, Klub 120 Orosháza: – Jó hangulatú mérkőzésen, három-három után a Tarolók jobb páros játékkal behúzták a mérkőzést!

Turi József, Csabai BK Taroló: – Erős játékkal indítva nyertük a stafétát. Az egyéni játék végén minden kezdődhetett elölről, de koncentrált, jó játékkal mindkét párost sikerült megnyernünk. Sok sikert kívánunk az orosháziaknak a végjátékhoz!

DABE I.–Tótkomlósi BK I. 6:2

Vígh Szabolcs, DABE: – Kicsit álmosan kezdtük a mérkőzést, de utána felébredtünk és sikerült magabiztos játékkal győzni, amivel a rájátszást is kiharcoltuk.

Szekeres Lajos, Tótkomlósi BK: – A csapatunk a kiesés árnyékában elég lehangoló teljesítményt nyújtott, így viszont a hazai csapatnak nem volt túlságosan nehéz dolga.

Az alapszakasz végeredménye: 1. Klub 120 BE Orosháza 14 pont (53:27), 2. DABE I. 14 (47:33), 3. Csabai BK Taroló 13 (41:39), 4. Szeghalmi Safi BK 12 (45:35), 5. Belvárosi Pöröly Cápák 5 (28:52), 6. Tótkomlósi BK I. 2 (26:54).