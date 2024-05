Szebbé tenni a búcsút

A sárréti piros-fehérek hét év után intenek búcsút a harmadik vonalnak. Az elköszönő edzőjük a negyedik helyért versenyben álló, esélyesebb Szolnok elleni találkozó kapcsán a játékosai önbecsülésének fontosságát helyezte előtérbe.

Szabados Tamás, a Füzesgyarmati SK vezetőedzője: – A múlt héten sajnos nagyon kevesen tudtak enbés szinten teljesíteni, ez okozta a súlyos vereséget Kecskeméten, amin akkor is javítanunk kell, ha az utolsó mérkőzést játsszuk. Nagyon sajnálom, hogy nem mindenki érezte át az idény során a helyzet súlyát, kevesebben voltunk azok az öltözőben, akit hittek a sikeres küldetésben. Az önbecsülésnek és a hitnek kell meglennie vasárnap, mindenkinek a saját meccsét is meg kell vívnia önmagával, hogy bizonyítsa sportemberi mivoltát. Elnézést kérek azoktól a szimpatizánsoktól, akik a legjobbat akarták a csapatnak. Büszkeséggel tölt el, hogy itt dolgozhattam három évig, köszönettel tartozom Boros Tibornak, Márkus Zsoltnak és a stábnak, bízom benne, hogy minél hamarabb lesz újra minőségi foci a településen! Ha nincs futballjövő, akkor kárba veszik a múlt is, ami igazán nagy kár lenne. Hajrá Gyarmat!

Folytatni a tavaszi sorozatot

Az Előre FC csapata tulajdonképpen már a jövő héten kezdődő osztályozóra hangolódva vívhatja a remélhetőleg utolsó idei hazai NB III.-as találkozóját. Az ellenfél a Vasas tavaszra rengeteget fejlődő fiataljaiból álló gárda lesz, amely nem véletlenül zárkózott fel a tabellán az éllovasok mögé.

Csató Sándor, az Előre vezetőedzője: – Örültem az előző heti vármegyei rangadón tapasztalt felszabadult játéknak. Labda biztosan játszottunk, jól építettük a támadásokat, gyorsak és veszélyesek voltunk, nem éreztem úgy, hogy bármi baj érhet. Ezzel a mentalitással szeretnénk beleállni a hátralévő feladatokba is. Aktuális ellenfelünk szépen összeállt erre az évre, masszív, harcos kis csapat, amely meghatározó szerepet játszott az idény során és sajátos arculattal rendelkezik. Természetesen a győzelem igényével lépünk pályára. Két eltiltottunk van, Vólent és Hulicsár szerepeltetésére öt sárga lapja miatt csak az osztályozón kerülhet sor, Mikló és Farkas sérült, a többiek azonban rendben vannak, megfelelő keret áll rendelkezésünkre.

Újabb történelmet írnának

A körösladányiak a már kieső Szeged vendégei lesznek. Ekker Attila legénységének egyetlen pontra lenne szüksége a negyedik helye biztosítására, amivel egy pozíciót javítana az újoncként elért tavalyi szereplésén. A Tisza-partiak azonban veszélyes ellenfelek lehetnek, nem az idei teljesítményük miatt kell búcsút inteniük az osztálynak.

Ekker Attila, a Körösladány MSK vezetőedzője: – Eltérő két félévet tudhat maga mögött mindkét csapat, nem téveszt meg a tabella jelenlegi állása. Tudjuk, hogy a feszesebb és magabiztosabb énünket kell pályára vinnünk, annak érdekében, hogy eredményesek lehessünk s pontot, pontokat szerezhessünk. Függetlenül attól, hogy lecsúsztunk a dobogóról, a negyedik hely elérése ugyanúgy sporttörténelem lenne Körösladányban, ahogy az előző évi eredmény volt. Ennek tükrében kell a meccsbe állnunk. Minden kvalitásunk megvan arra, hogy nyerjünk, de ehhez kell hozni magunkból a maximumot. Raducu, Kovács és Szabó László sérülés miatt fog hiányozni, Papp Zsolt pedig kisárgult. Vele ellentétes utat jár be Czirok, akinek letelt az eltiltása.

A 30. forduló programja. Május 26., vasárnap, 17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Vasas FC II., Füzesgyarmati SK–Szolnoki MÁV FC, Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–Körösladány MSK, Martfűi LSE–Kecskeméti TE II., Bp. Honvéd II.–Monori SE, FC Dabas–Pénzügyőr SE, BKV Előre–Ceglédi VSE, Erzsébeti SMTK–Hódmezővásárhelyi FC.