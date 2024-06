A gyűjtemények városában és annak környékén

Bármerről érkezünk Tótkomlósra, látnivaló akad a város közelében is. Mutatjuk, hol érdemes megállni, kicsit időzni, szétnézni!

A Tótkomlóshoz tartozó Nagykopáncs határában található a nagykopáncsi kápolna. A XI. században, román stílusban épült. Az árpád-kori műemlék kápolna ritka épített örökség egyike. Meghitt természeti környezetével, csendjével egyedi élményt nyújt. Előzetes bejelentkezés alapján látogatható.

Tótkomlóst a gyűjtők és a gyűjtemények városának is nevezik. A város határában, az Orosházi út mellett áll, a közeli tanyavilág emlékét idézi például a tanyamúzeum.

A városban több gyűjtemény is őrzi a több mint két és fél évszázados szlovák kultúra hagyományait, ezek közül kiemelkedik a szlovák tájház. Érdekessége, hogy az ország első tájháza volt – a korabeli szlovák család mindennapjait mutatja be. A ház 1886-ban épült, s a berendezési tárgyak is főként ezt a korszakot vonultatják fel.

A nagykopáncsi templom népszerű kirándulóhely

A szlovák emlékház is látogatható Komlóson

A múlt században épült, műemléknek nyilvánított ház a nemzetiségi kultúra jegyeit ötvözi mind építészeti stílusában, mind pedig berendezési tárgyaiban. A jellegzetes előtornácos-oszlopos épület ad helyet a népi hagyományhoz fűződő lakberendezési tárgyaknak, valamint a Szokolay Sándor fafaragó- és festőművész hagyatékából berendezett emlékszobának.

A település szülötte által készített népi faragott bútorok, a híres festmények, valamint a magángyűjteményébe tartozó cserépedények közül a butéliák és a tésztaszűrők gazdag tára várja az emlékházba látogatókat.

A városházával szemben álló épületben tekinthető meg az 1067 darabból álló szlovák néprajzi gyűjtemény, mely Koppány János evangélikus lelkész országos, sőt nemzetközi hírű magángyűjteményéből alakult ki.

A kisváros fő idegenforgalmi központja a Rózsa fürdő, mely a dél-alföldi termálútvonal egyik állomása. A fürdőt átszelő élővíz-csatorna tudatosan elválasztja a nyugalmas és a zajos részeket.

Forrás: Kárász Gáborné

Magyarország hét természeti csodáinak egyike: Kardoskút

A közeli Kardoskúton, a természetvédelmi területen is érdemes szétnézni. Békés vármegye egyik legfiatalabb települése Kardoskút, hiszen hivatalosan csak 1949 óta létezik, ennek ellenére jelentősége mind gazdasági, mind természetvédelmi szempontból túlmutat a megyehatáron.