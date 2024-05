Atlétika 50 perce

Baukó Petra duplázott a diákolimpián

Négy számban is élen végeztek békéscsabai atléták a Győrben hétvégén megrendezett országos diákolimpia döntőn. Baukó Petra két számban diszkoszvetésben és súlylökésben is győzött, de aranyérmet vehetett át az 1500 méteren győztes Zahorán Milán, valamint a 800-on futó Kis Petra Sára is.

Gajdács Pál Gajdács Pál

Békéscsabáról kilenc versenyző 17 versenyszámban indult. Bár mindkét napon napos idő volt, de a célegyenesbe erős szembe szél nehezítette a versenyzést. Kis Petra Sára Baukó Petra diszkoszvetésben és súlylökésben jó eredménnyel szerzett aranyérmet. Zahorán Milán 800 méteren nagy küzdelemben, óriási hajrával, egyéni csúccsal lett aranyérmes, 1500 méteren pedig második helyet szerzett. Kis Petra Sára végig vezetve lett 800 méteren aranyérmes. Békéscsabai eredmények. VI. kcs. Fiúk. 200 m: 15. Csapó Olivér (Szent-Györgyi Albert Technikum, Békéscsaba) 23,41. 800 m: 1. Zahorán Milán (Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium) 1:58,85. 1500 m: 2. Zahorán Milán 3:55,25. Diszkoszvetés: 6. Deák Lóránt (GFE-Békés) 37,53 m. Súlylökés: 12. Deák Lóránt 12,33 m. Leányok. VI. kcs. 800 m: 1. Kis Petra Sára (Erkel Ferenc Gimnázium, Gyula) 2:12,22. Diszkoszvetés: 1. Bauló Petra (Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum) 44,65 m, 9. Bogdán Gréta (Széchenyi) 27,43 m. Súlylökés: 1. Baukó Petra 13,11 m, 7. Bogdán Gréta 11,97 m. Magasugrás: 4. Csepregi Nóra (Evangélikus) 155 cm. Távolugrás: 5. Csepregi Nóra 503 cm. V. kcs. 100 m: 11. Szabó Bíborka (Szent-Györgyi Albert) 13,31. 200 m: 9. Szabó Bíborka 26,18. 1500 m: 11. Sztraczinszki Lili (Andrássy Gimnázium, Békéscsaba) 5:20,13. A békésiek közül az V. korcsoportban Wágner Ádám diszkoszvetésben új egyéni csúccsal 48,24 méterrel ezüstérmes lett. Zalaegerszegen a II. korcsoportosok többpróbáját rendezték meg. Itt Wágner Boglárka a kitűnő tizenkettedik helyen zárta a versenyt. Szolnokon a IV. korcsoportos atléták szerepeltek, ahol Durkó Szilárd magasugrásban 175 centiméterrel a hetedik helyen végzett. Békési eredmények. Fiúk. V. korcsoport: Diszkoszvetés: 2. Wágner Ádám (GFE) 48,24 m. Gerelyhajítás: 7. Garai-Balázs Endre (Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium, Békéscsaba) 52,50 m. Súlylökés: 10. Wágner Ádám (Gál Ferenc Egyetem Technikum) 12,91 m. IV. kcs. Magasugrás: 7. Durkó Szilárd (Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola) 175 cm. Leányok. V. kcs. Diszkoszvetés: 6. Kiss Petra (Szegedi Kis István Református Gimnázium, Békés) 31,30 m, 11. Pribojszki Panna (Evangélikus) 26,38 m. Gerelyhajítás: 7. Kiss Petra 35,00 m., 11. Pribojszki Panna 30,14 m. VI. kcs. 100 m: 13. Rózsavölgyi Szabina (Szegedi Kis István) 14,28. II. kcs. Hárompróba: 12. Wágner Boglárka (Szegedi Kis István). Baukó Petra

Az Eb-szintért ugorhatott Fábián Áron A rúdugrók Budapesten az Egyetemi Országos bajnokságon szerepeltek, ahol Döme Adél 350 centis eredménnyel 4., Erős Eszter 340 centivel 6. lett. Fábián Áron folytatta meglepően jó sorozatát, az első versenyén egyéni csúcs beállítást ért el, ami 420 centiméter. Az UTE budapesti rúdugróversenyén Fábián Áron új egyéni csúcsnak is örülhetett, aki 20 cm-t javított addigi eredményén, ami immár 440 cm és ezzel a 6. helyen zárt. A csabai fiúnak így volt alkalma ugrani 455 cm-en, ami már az Eb-szintet jelentette volna. Ez még nem sikerült, de a következő héten a Budapest Openen még alkalma nyílhat egy újabb próbálkozásra. Zahorán Milán

