Az alsóházban a Jamina és a Gyomaendrőd csap össze, a tét itt kisebb, ám mindkét csapat el akar kerülni a sereghajtó pozícióból, ezért várhatóan izgalmas csatára számíthatnak a szurkolók.

Május 17., péntek, 17.30

Szeghalmi FC (6.)–Békéscsaba 1912 Előre II. (3.)

Oláh Ferenc, a Szeghalmi FC edzője: – Nehéz mérkőzés előtt állunk, főleg, ha az Előre egy fél csapatnyi játékost visszakap az az NB III.-as csapatból. Nagyon reméljük, ez nem történik meg! Sajnos nagyon kevés hadra fogható játékosom van, ráadásul Darányi Dávid kiesésével elképzelhető, hogy taktikai váltást kell eszközölnöm. Bízom a csapategységben, s ha a fiúk a kellő hozzáállással állnak bele a mérkőzésbe, akkor egy jó iramú, szoros összecsapásra van kilátás.

Május 18., szombat, 17.00

Orosházi MTK-ULE (4.)–Gyulai TFC (1.)

Bordás Dániel, az Orosházi MTK-ULE edzője: – Három mérkőzés vár még ránk az idényben, melyeken az a legfontosabb célunk, hogy sérülés nélkül fejezhessük be. A csapat sajnos nincs olyan passzban, hogy nagyon bizakodni lehessen az eredményességben, a sikertelenség sajnos rányomja a bélyegét a hangulatra. Természetesen nem feltartott kézzel várjuk a bajnokcsapatot. Miszlai László – bár szeretett volna segíteni – már Szarvason sem volt teljesen egészséges, őt nélkülöznünk kell szombaton.

Brlázs Gábor, a Gyulai TFC edzője: – Különösebb tétje már egyik csapat számára sem lesz a mérkőzésnek, de a presztízsértéke természetesen megvan, s emiatt egy nagyon éles, harcos ütközetre számítok. Nagyon örülök, hogy az osztályozó előtt még egy ilyen találkozó vár ránk, ami megfelelő segítséget jelenthet a felkészülésre. Borbély Zsombor eltiltása lejár, így vele számolhatunk majd Orosházán. A tartós sérülteken kívül mindenki egészséges és hadra fogható.

Jamina SE (10.)–Gyomaendrődi FC (9.)

Varga Péter, a Jamina SE edzője: – Az első húsz perc kivételével jól fociztunk Szeghalmon és nem érdemeltünk vereséget. A második félidőben egy egynél két ziccer is kimaradt, majd kaptunk egy gólt. Győzelemre készülünk a hétvégén egy olyan csapat ellen, amit – a mezőnyből egyedüliként – idén mindkétszer megvertünk. Óvatosan, de azért kellő önbizalommal várjuk a szombati ütközetet. Fontos a három pont, de szem előtt tartjuk azt a célt is, hogy ilyen tétre menő mérkőzéseken is bevethessük a fiataljainkat.

Mezőhegyesi SE (5.)–Szarvasi FC (2.)

Ács Levente, a Mezőhegyesi SE edzője: – A bajnokság végére minket is utolértek a létszámgondok, de számunkra semmi meglepő nincs ebben. Megedződtünk már ezen a téren, hozzá vagyunk szokva a nehézségekhez. Az egész szezon során erőn felül teljesítettünk és mindent kiadtunk magunkból. A hátralévő két mérkőzésünk éppen ezért a játékosaimtól az eredmény hajszolása helyett sokkal inkább felszabadult játékot várnék, és azt szeretném látni, hogy jól érzik magukat a pályán, végül is valahol az egész amatőr focinak erről kellene szólnia.

Medgyesbodzás SE (8.)–Nagyszénás SE (7.)

Mazán Zoltán, a Medgyesbodzás SE edzője: – A hátralévő két mérkőzésünkön, a Nagyszénás és a Gyomaendrőd ellen is szeretnénk jó eredményt elérni, jól befejezni a bajnokságot. Varga Zoltán sajnos megsérült, így leginkább az okozza a gondot, hogy ki tudjunk állni, hiszen eddig is már csak tizenketten voltunk. Annak örülünk, hogy Novák Norbert újra be tudott állni, Serbán Erik pedig hazajött Németországból és segíteni tud. A csapat nyolc-kilenc fős magja mindig rendelkezése áll és ebben, az összeszokottságban és az egységben rejlik az erőnk. A Nagyszénás ellen döntő lesz, hogy ki szerzi az első gólt. Másképpen kell játszanunk majd, mint legutóbb a Gyula ellen, amiben persze ott van a kockázat. Fontos, hogy megtartsuk a jelenlegi pozíciónkat.