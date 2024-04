A békéscsabai fiatalok egy időntúli hetessel veszítettek Vecsésen.

Inárcs-Örkény KCE–Szarvasi NKK 38–34 (18–20)

NB II, női, felsőház. Inárcs, 50 néző. V.: Herceg, Piller.

Szarvas: Antal – Biró 3, Milyó 2, Papp Zs. 1, HAJDU 6, Majoros 15 (5), Nagy E. 1. Csere: Skorka (kapus), Pusztai, Száva F., Szöllősi P. 4, Tasgyik 1, Trnyik, Závoda 1, Nyerges. Edző: Száva Flórián.

Az Inárcs-Örkény legjobb dobója: Szarvas 14 (2).

Kiállítások: 20 perc+Krizsán Bernadett kizárva, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 6/5.

Száva Flórián: – Gyenge védekezéssel sajnos nem lehet mérkőzést nyerni, mi sem tudtunk. Nagyon nagy lehetőséget szalasztottunk el. Nagyon korrekt játékvezetés volt.

Kecskeméti NKSE–CZ-Gyulasport 23–26 (12–10)

NB II, női, felsőház. Kecskemét, 70 néző. V.: Gulyás Lenke, Kolics Viktória.

Gyula: Mike – SZABÓ K. 7, Gelegonya 2, ILYÉS 5 (3), Kovács Sz. 2, Hegedűs 2, Lukács 1. Csere: Zsiga (kapus), SZÖGI 4, Farkasinszki, Nagy P. 2, Kertes, Németh Cs., Kiss V. 1. Edző: Zöldi-Tóth Katalin.

A Kecskemét legjobb dobója: Jámbor-Herceg 12 (3).

Kiállítások: 12, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 3/3.

Zöldi-Tóth Katalin: – Az első félidőben nagyon sok hibával játszottunk, viszont ha kicsit koncentráltabbak vagyunk, és nincs ennyi eladott labda, és kihagyott ziccer, akkor vezettünk volna a félidőben. Szünet után szépen visszajöttünk, és sikerült is fordítani. Viszont ekkor nagyon sok olyan kétperces büntetést kaptunk, ami az ellenfelünknek kedvezett, de a lányok ezzel is szépen megküzdöttek és megfordítottuk a mérkőzést. Gratulálok a lányoknak, mert ez volt a harmadik idegenbeli mérkőzés, amikor a hosszú út miatti fáradtságot is leküzdötték.

Vecsési SE–Békéscsabai Előre NKSE 35–34 (17–15)

NB II, női, felsőház. Üllő, 120 néző. V.: Gyimesi Metta, Kékesi Krisztina.

Békéscsaba U21: Madera-Domokos – Károlyi, Weigert 2, UDVARI 8 (1), Ancsin 3, SÁNDOR R. 6 (2), Kovács K. 1. Csere: Tóth R. (kapus) 1, Téglás 2 (2), KISS F. 5, GAJDÁCS 4, Krajcsó 2, Baukó, Balog K. Edző: Fábián Csaba.

A Vecsés legjobb dobói: Hermann, Szőke, Cserép 6-6.

Kiállítások: 12, ill. 20 perc+Udvari Tamara és Téglás Patrícia kizárva.

Hétméteresek: 4/4, ill. 7/5.

Fábián Csaba: – A hétvégén második mérkőzésükön pályára lépő lányok óriásit küzdöttek, végig partiban voltak ellenfelükkel. A hazai csapat érvényesíteni tudta a fizikális fölényét, ezért kaptunk rengeteg gólt a hazai pálya előnyét erősen élvező Vecséstől, amely időntúli hetessel nyerte meg a mérkőzést.