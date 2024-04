Utóbbi párharccal kapcsolatban aligha lehet kérdéses, hogy a lila-fehérek abszolút esélyesként várhatják az újabb erőpróbát. Nem is feltétlenül a tabellán elfoglalt pozíciók miatt, sokkal inkább azon szempontokat figyelembe véve, melyekre a csabai szakvezető is rátapintott a találkozó kapcsán.

Ősszel Füzesgyarmaton kétgólos ladányi siker született a sárréti rangadón. Fotó: Kovács-Goda József

Csató Sándor, az Előre vezetőedzője: – Egy korosztályos válogatottakat is soraiban tudó, fiatal csapat lesz az ellenfelünk, melyben mindig benne van a veszély. Szervezettek, taktikailag is felkészültek, még tanulják a felnőtt focit, ám meccsről-meccsre rutinosabbak. Az őszi fővárosi találkozón sima győzelmet arattunk ellenük, most is hasonló teljesítményt és eredményt várunk. Hozzászoktunk már, hogy mindig vannak apróbb nehézségeink, sérülések betegségek miatt, mindez azonban nem szabad, hogy hátráltasson bennünket. Bora György öt sárga lapja miatt fog hiányozni, a tartós sérültjeink viszont szépen haladnak a visszatérés felé. Szabó Csaba a kettes csapatban már szóhoz jutott, de van még lemaradása, Fazekas Lóránt pedig a futások mellett immár labdás edzéseket is végez gyógytornász segítségével.

Nagy érdeklődésre tart számot a vasárnapi sárréti rangadó, ahol a házigazda ladányiak számára a dobogós helyük megtartása lesz a cél. A kiesésre álló gyarmatiak viszont azért harcolnak majd, hogy javíthassanak valamit a pillanatnyi pozíciójukon .

Ekker Attila, a Körösladány MSK vezetőedzője: – Minden csapat életében előfordul, hogy döcögősebb szakaszba lép a bajnokság során, de az dönti el a minőségét, hogy milyen gyorsan tud kilábalni ebből. Most egy olyan találkozó előtt állunk, ahol mindegy ki hogyan teljesít előzetesen, erre a mérkőzésre elvesztik szerepüket az előzmények. A Gyarmat komoly harmadosztályú rutinnal rendelkezik, vannak olyan labdarúgóik, akik képesek kiemelkedő játékra és akár el is dönteni egy-egy összecsapást. Nekünk olyan mértékű nyomást kell helyeznünk rájuk és futásra késztetni, ami felőröli őket. Alapelvárás, de fontos szerepe lesz annak, hogy nagy elszántsággal és akarással álljunk bele a meccsbe, amelyet természetesen nyerni szeretnénk. Egyedül Wéber László játéka kérdéses a sérülése miatt, eltiltottunk nincs.

Szabados Tamás, a Füzesgyarmat vezetőedzője: – Elég hektikusra sikerült a múlt heti meccs szakmailag és érzelmileg is. Kétgólos hátrányból sikerült felállni, ami mindenképpen a csapatunk mentális erejét jelzi. A döntetlen csak részsiker számunkra, de legalább beiratkoztunk a tavaszi pontvadászatba. A helyzetünket nem könnyíti meg a soron következő szomszédvár derbi, ami tájegységen belül az év meccsének tekinthető. Tisztában vagyunk vele, hogy ezzel a mérkőzéssel sok sebet tudnánk gyógyítani a szurkolóink szívén, ennek tudatában is készültünk a héten. Természetesen elismerésünk a ladányiak remek szerepléséhez. Jó játékosaik vannak, kiválóan felkészítve, de bízunk benne, hogy találunk ellenük hatásos taktikát, mert eredményesen szeretnénk hazatérni. Csáki öt sárga lapja miatt fog hiányozni, a többiek hadra foghatók. Bízunk benne, hogy nem a tabella számít majd, és bármi megtörténhet.

A 23. forduló műsora. Április 7., vasárnap, 11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–Martfűi LSE, Vasas FC II.–Kecskeméti TE II. 16.00: Békéscsaba 1912 Előre–Bp. Honvéd II., Körösladány MSK–Füzesgyarmati SK, Szolnoki MÁV FC–BKV Előre, Erzsébeti SMTK–FC Dabas, Hódmezővásárhelyi FC–Monori SE, Ceglédi VSE–Pénzügyőr SE.