Optimum Solar-Békési FKC–KK Ajka 27–24 (12–11)

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Békés, 250 néző. Vezette: Sándor György, Szabó Balázs.

Békés: TAKÁCS – Kepess 3, Haszilló, Laufer 4, DÁVID 1, MEZEI 12 (4), Fedor 3. Csere: Vígh (kapus), Árpási 1, HORVÁTH L. 2, Novák Zs., Varsandán, Kovács Sz. 1, Novák E., Sütő. Edző: Padla József. Az Ajka legjobb góldobói: Bodnár 7 (2), Breuer 5, Gyene 4.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 5/3.

A 7. percig gólra góllal válaszoltak a csapatok, csak ekkor tudtak először kettőt közzétenni a békésiek, köszönhetően annak, hogy hat minután át terméketlen maradt az Ajka. Azután viszont az ő támadójátékuk vált meddővé. Majd hét percen át gól nélkül maradtak, ezalatt pedig 6–7-re fordított a vendéggárda. A félidő második felében fej-fej mellett haladtak a felek, váltott vezetéssel. A hazai oldalon a védőmunka, a látogatókén a kapusteljesítmény volt inkább dicsérhető.

A mérkőzés tulajdonképpen a szünet utáni percekben dőlt el, amikor a frissebb békésiek zsinórban öt gólt dobtak. Ebben az időszakban Takács Szabolcs is sokat tett a közösbe a kapuban. A vendégek az időkérést követően sem találtak vissza a meccs első felében eredményes játékukhoz, ennek hatására a félidő közepén Fedor találatával 22–15-nél kialakult a legnagyobb különbség a két gárda között. A bakonyiak a reménytelennek tűnő helyzetben is becsülettel küzdöttek. Tudtak is faragni a különbségen, de az igyekezetük csak szoros eredményre volt elég.

Padla József: – Igazi csapatmunkával sikerült megszereznünk a győzelmet. Örülök annak, hogy a vereségek után a közvetlen riválissá előlépő Ajka ellen sikerült talpra állnunk. A mai sikerhez kellett a lelkes közönségünk támogatása is.