A labdával Csík Richárd támadja a csabaiak palánkját. Fotó: Kiss Zoltán

A csabai szurkolók belekóstolhattak a rájátszás atmoszférájába, amely teljesen más műfaj, egy-egy mérkőzés szinte nem is hasonlít az alapszakaszhoz. A mezőnyt záró százhalombattaiakon kezdettől látszott, hogy nyerni érkeztek Békéscsabára és ezért tesznek is. Varga Ákos duplájára Sucov tett egy triplát az elején, azután viszont a látogatók belőtték a gyűrűt, Kovács Gergely második sikeres távolijával 11:10-re zárkóztak. A centerposzt jelentett számukra megoldhatatlan kihívást, Fábián Szabolcs két közelit is beszórt, amit egy büntetővel toldott meg. A vendégek szívósan harcoltak és negyed végén mínusz hatról egalizáltak, csupán Vágvölgyi Ákos „last minute” trojkája jelentette a különbséget. A rövid pihenő után ismét a csabaiak kezdtek jobban, jó védekezéssel és pontos támadásokkal a 14. percben 33-23-nál volt először 10 pont az előnyük. Fábián ismét fontos duplákat tett a közösbe, ennek hatására 39-26-nál kialakult a legnagyobb különbség. A szünet előtti percekre azonban megint összekapták magukat a battaiak és visszahozták magukat a meccsbe.

A második félidő elején Varga Zalán kosaraival vett lendületet a BKK, 49-37-nél aligha gondolhatta bárki is, hogy komoly izgalmakat tartogat még meccs. Kovács Gergely és Láncos Krisztián eredményességével azonban egy 11:0-s szériát produkáltak a vendégek és máris partiban voltak. Egymást követően négyszer egyenlítettek, de csabai oldalon a döcögős játék ellenére mindig volt valaki, aki meggátolja, hogy fordítsanak. Az utolsó negyed persze így is rizikósnak tűnt. Ennek megfelelően jócskán akadt izgalom. A házigazdák tartósítani tudták a 2-4 pontnyi lépéselőnyüket, ami Balog Gábor hasznos irányítójátékának, illetve Kurtucz Ferenc és Hajdu Márton sikeres befejezéseinek volt tulajdonítható. A két magasember önbizalmát jelzi, hogy beszórtak egy-egy távoli kosarat is. Hajdué trojkája volt az, amely a „tőrt bedöfte” az ellenfélbe 83:81-es állásnál.

Izgalmas csatát nyert a BKK, ami előrevetíti azt is, hogy a pénteki második mérkőzésen sem várnak könnyű percek a viharsarki együttesre.

A párharc győztese biztosan bennmarad és az Atomerőmű SE U23-as csapatával mérkőzik a minél előkelőbb helyért, a vesztes pedig tovább küzdhet a bennmaradásért.

Vuk Pavlovics: – Nagyon fontos győzelmet arattunk. Az első negyedben és a második elején óriási energiával játszottunk és kicsit úgy éreztük, hogy az első félidőben el tudjuk dönteni a mérkőzést. Ezért elkezdtünk kapkodni, rossz döntéseket hozni, így vissza tudott jönni a Százhalombatta. Le a kalappal előttük, hogy így visszajöttek a mérkőzésbe. Talán nagy volt a csapaton a nyomás, de kibírta ezt. Most van egy napunk pihenni, regenerálódni, pénteken pedig mindent megteszünk azért, hogy lezárjuk a párharcot.

Törőcsik Marcell: – Azt gondolom, hogy megérdemelten nyertek a hazaiak. Picit csalódott is vagyok, mert jól játszottunk, felkészültünk. Amire figyeltünk és meg akartunk valósítani az többé-kevésbé sikerült. Gratulálok a játékosaimnak is, mert azt gondolom, hogy egy olyan szituációban, ahol nekünk nincs vesztenivalónk, úgy álltunk a mérkőzéshez ahogy kell. Nagyon várjuk a pénteki visszavágót és szeretnénk a szó szoros értelmében visszavágni. Vasárnap pedig újra visszatérni Békéscsabára és lezárni a párharcot.

Békéscsabai KK–Százhalombattai KSE 91-81 (23-20, 18-15, 23-26, 27-20)

NB I. B-s férfi kosárlabda-mérkőzés, Zöld csoport, rájátszás. Békéscsaba, 200 néző. Vezette: dr. Varga, Földi, Utasi.

Békéscsaba: Sucov 3/3, Vodila 4, Cvijin 4, VARGA Á. 15/3, FÁBIÁN 13. Csere: Kurtucz 7/3, HAJDU 13/3, BALOG G. 15/3, VÁGVÖLGYI 11/9, Varga Z. 6. Edző: Vuk Pavlovics.

Százhalombatta: CSÍK 19/3, Seregély 10/6, Tóth M. 6, KOVÁCS G. 15/9, LÁNCOS 13/3. Csere: Kovács M. 10, Montai 2, Fiedor 5/3, Novák 1. Edző: Törőcsik Marcell.