BMX freestyle 1 órája

Kempf Zozó olimpiai esélyeiről – videóval

A gyulai Kempf Zozó a tévé képernyőjé vált celebbé, de már korábban is az egyik legismertebb sportfluenszer volt a kiváló a BMX-es. A 27 éves sportoló most az Origónak mesélt arról, mennyit kell gyakorolni a legmagasabb szinten és persze az olimpiai esélyekről is szót ejtett.

Beol.hu Beol.hu

Hazai környezetben szerezheti meg az olimpiai kvótát. Forrás: origo.hu

Hamarosan soha nem látott olimpiai fesztiválnak ad otthont Budapest, a sportolóink hazai környezetben szerezhetik meg a párizsi olimpiai kvótát. Az utcai szakágak számára a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) új, kétfordulós megméretést hirdetett. A második, egyben utolsó állomás Budapest lesz: június 20-23. között mérik össze tudásukat a BMX freestyle, a breaking, a gördeszka és a sportmászás legjobbjai. A versenyen BMX freestyle-ban Kempf Zoltán (Kempf Zozo) képviseli a magyar színeket.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!