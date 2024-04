Battonyai TK–Kétegyházi SE 2–1 (1–0)

Vármegyei II./B osztályú labdarúgó-mérkőzés. Battonya, 100 néző. Vezeti: Fűri Imre.

Battonya: Erdélyi – Varga P., Varga K., Nagy T., Sztán, Ármán, Mákos, Kiss D., Simon P., Suhajda, Kovács Z. Edző: Szabó József.

Kétegyháza: Zsilák – Jova, Veder, Igricz, Nagy R., Tóth V., Hotea, Máté, Varga N., Simonka (Csányi), Bozsó. Edző: Kiss Tibor.

Gólszerző: Varga P. (29. – 11-esből), Kovács Z. (56.), ill. Tóth V. (54.).

Szabó József: – Egész héten nagyon készültünk erre a mérkőzésre. Hatalmasan küzdött a csapat, gratulálok mindenkinek! Megérdemelt győzelmet arattunk a lelkes vendégek ellen.

Kiss Tibor: – A futball örök igazsága, mely szerint a helyzeteket be kell rúgni, most bennünket is utolért! A vesztünket a számtalan kihagyott lehetőség, illetve elhibázott büntető, valamint két meg nem adott gól okozta, melyből egy egész biztos, hogy szabályos volt. Gratulálok a Battonyának, amely kétszer került a kapunk elé és ez két gólt hozott neki. Jó úton jár, még ha esetleg kényszerből is, mint Köröstarcsa, de a fiataloké a jövő, velük lehet csapatot építeni. Lukács István

Csorvási SK–Lőkösháza KSK 6–3 (1–1)

Csorvás, 70 néző. Vezette: Petyarity József.

Csorvás: Maczák – Gerda V., Popovics, Simon, Varga A. (Salka B.), Csábi (Fabulya), Máriás (Lukács), Barkász, Varga G., Mazán, Zsiga (Zahorán). Játékos-edző: Csábi Mihály.

Lőkösháza: Lőrinc – Balázs M. (Budás), Boros, Czernó, Susánszki, Szincsák, Komlósi, Kollát, Kolozsi (Barna M.), Lakatos, Barthalos (Pusztai). Edző: Botás Attila.

Gólszerző: Popovics (25., 68. – 11-esből, 76.), Máriás (47., 70.), Gerda V. (58.), ill. Balázs M. (30., 50.), Czernó (87.). Kiállítva: Boros (71. – második sárga lap).

Tárnyik Tibor technikai vezető: – Kitűnő iramú mérkőzésen, az idei legjobb játékunkkal arattunk megérdemelt győzelmet egy kiváló képességű ellenféllel szemben. Jó játékvezetés.

Botás Attila: – Adva voltak a helyzeteink az elején, de azok rendre kimaradtak, a hazaiak pedig élesebbek voltak a kapunk előtt. Kaszai Norbert

Újkígyós FC–Kaszaper FC 2–2 (0–1)

Újkígyós, 80 néző. Vezette: Bakos József.

Újkígyós: Borbély – Benkó, Marik, Farkas F., Nagy G., Benyó (Ruszin), Gazsó (Burkus), Dohányos, Horváth R., Danczik, Csiernyik M. Játékos-edző: Farkas Ferenc.

Kaszaper: Magony – Kéri, Hatfaludy, Szivák (Bordás), Vincze, Kasza, Mátó, Simon B., Fodor, Bódi (Garamvölgyi), Kis Á. Edző: Kormányos Antal.

Gólszerző: Burkus (48., 72.), ill. Fodor (10.), Mátó (99.). Kiállítva: Horváth R. (87. – második sárga), ill. Hatfaludy (53. – második sárga).

Farkas Ferenc: – A csapat erősségét mutatja, hogy hátrányból is felálltunk. A veretlen Kaszapernek 99 perc kellett, hogy pontot mentsen. Büszke vagyok az egész csapatra, megyünk tovább ezen az úton.

Kormányos Antal: – A mai mérkőzést többszörösen elrontottuk. Az első félidőt teljesen kontrolláltuk, ekkor kellett volna lezárnunk. A második játékrészben a kiállítással nehéz helyzetbe kerültünk, de az utolsó pillanatig küzdöttek a srácok, hogy legalább a veretlenségünk megmaradjon. Nagy sanszot szalasztottunk ma el. Tóth Pál