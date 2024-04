A legerősebb összeállításában parkettra lépő csabaiak lemaradtak a döntőről, így vigaszként a bronzmedál megszerzéséért szálltak harcba kedden délután, a fehérváriak pedig történetük első bajnoki érmükre hajtottak.

Picit beragadt az elején a MÁV Előre, de 6:1 után villámgyorsan visszajött mínusz kettőre. A csabaiaknál a sérülése után visszatérő Bodnár Dorottya vitte a prímet, aki egy ásszal is kitűnt, csapata pedig Cansu Aydinogullari nyitásai után növelte a különbséget, 12:6-nál a lengyel edző kért először időt. A csabaiak sorozatos blokkokkal igyekeztek tartani a távolságot. 17:10-es állásnál jött az újabb vendégidőkérés. Hullámzott a hazaiak játéka, az időkérést követően három ponttal szűkített a különbségen a MÁV Előre. A fáradhatatlan Bodnár Dorottya, majd a másik center, Pintér Andrea lökte meg a kátyúba került csabai szekeret, s egy 6:0-s rohammal kilenc játszmalabdánál nyithatott Bodnár. A látogatók ugyan négy szettlabdát hárítottak, de a csabaiak így is biztosan húzták be ezt a játékrészt.

Nem is kezdhette volna rosszabbul a második játszmát a Békéscsaba, melynek 8:2-es hátrányánál Tóth Gábor már másodízben volt kénytelen időt kérni. A hazaiak próbáltak felzárkózni, és a játékrész derekán már elérhető távolságba is kerültek. Maratoni hosszúságú labdamenet végén szerezte meg a 18. pontját a MÁV Előre, amely a hajrában már kilenc egységgel is vezetett, majd Maia Patricia Dvoracek pontja már a játszma végét jelentett.