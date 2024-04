Füzesgyarmati SK–Vasas FC II. 1–5 (0–2)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Füzesgyarmat, 150 néző. Vezette: Kakuk Szabolcs (Juhász Szabolcs Olivér, Szabó Richárd).

Füzesgyarmat: Fildan – Szabó M. (Achim, 30.), Dlehány (Csáki, 46.), Mező, Pinte (Hadnagy, 59.) – Bódis, Schmidt – Szakács (Soós, 30., Soós, 83.), Kis Sz., Jónyer – Szabó B. Vezetőedző: Szabados Tamás. Szakmai koordinátor: Boros Tibor.

Vasas II.: Bánfalvi – Szabó, L., Puskás, Szunyog, Farkas J. – Rab (Hős, 79.), Farkas B. (Urbantsok, 83.) – Szabó B., Mamusits (Pócs, 83.), Molnár (Varga D., 54.) – Barkóczi (Rideg, 54.). Vezetőedző: László András.

Gólszerző: Pinte (57.), ill. Mamusits (10., 77.), Barkóczi (21.), Varga D. (73.), Rideg (92.). Kiállítva: (Mező (83. – lerántásért).

A vendégek igazolták a tavaszi jó hírüket és egy kiugratás után már a 10. percben megszerezték a vezetést Mamusist révén. Később is tervszerűbben építkeztek, ennek a hozománya lett a 21. minutában Barkóczi gólja, aki egy balról belőtt labdát lőtt állítás nélkül 10 méterről a jobb sarokba. A hazaiak kettős cserével igyekeztek megszilárdítani védelmüket, de helyzetek a folytatásban is csak a fővárosiak előtt adódtak.

A második félidő elején Pinte hozta vissza a hazai reményeket, aki Csáki passzát értékesítette közelről. Érezhetően följebb tolta játékát a hazai együttes, akadtak is lehetőségei az egyenlítésre, végül mégis ez lett a veszte, mert a jó erőben lévő fővárosi fiatalok kontrái kiteljesedtek. Ezekből Varga és Mamustis is betalált a játékrész középső harmadában, ezzel eldöntve a találkozót. A végjátékban Rideg harcolt ki büntetőt, de Varga lövését Fildan hárítani tudta. Az esetnél a sértettet lerántó Mezőt kiállították. A kegyelemdöfést is Rideg vitte be a házigazdáknak a hosszabbításban, egy villámgyors ellenakció végén.

Jó: Pinte, Csáki, Hadnagy, ill. Mamusits. Rideg, Barkóczi, Szabó B.

Boros Tibor: – A bajnokság legrosszabb első félidejét produkáltuk. A másodikban visszajöttünk a mérkőzésbe, voltak is helyzeteink és kapufánk, de egyenlítés helyett ismét csődöt mondtunk hátul.