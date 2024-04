Az utánpótlás sport szempontjából nagy jelentősége van azoknak a nemzetközi versenyeknek, amelyek egyrészt lehetőséget adnak a még pályafutásuk elején járó fiataloknak, hogy nemzetközi körülmények között mérhessék meg tudásukat és szokják a légkört, másrészt a rutinosabbakat segít a szinten tartáshoz.

Viczián Dániel-Debreczeni Lilla-Debreczeni Frida-Debreczeni Dezső Forrás: Fotó: Békés Megyei Harcművész Szövetség

Ezért jelentős az a „B” kategóriás nemzetközi kick-box verseny, a 14. ASVÖ Junior Challange, amit Ausztriában, Burgenlandban Nagymartonban (Mattersburg) rendeztek meg, és amelyen öt ország (Magyarország, Szlovénia, Szlovákia, Csehország, Ausztria) 25 klubjának 172 sportolója 322 nevezéssel vett részt. Lehetőséget adtak arra is, hogy akár három(!) súlycsoportban is indulhatott az, aki bevállalta.

A Békés Megyei Harcművész Szövetség tagjai közül a békéscsabai JALTE-Debreczeni Team csapata nem első alkalommal utazott el Mattersburgba és a megszokott eredményességgel szerepelt, amit az is mutat, hogy első helyen végeztek az éremtáblázaton a klubok közül a megszerzett 11 arany-, 7 ezüst- és 8 bronzéremmel. Debreczeni Frida négy-, Szikora Gergő három aranyéremmel járult hozzá a jó szerepléshez.

Dobogós versenyzők. Point-fighting szabályrendszer. Kadet 2 (ifjúsági). 57 kg: 3. Sánta Máté Dániel. 42 kg: 1. Debreczeni Frida. 46 kg: 1. Debreczeni Frida. 50 kg: 1. Debreczeni Frida. Kadet 1 (serdülő). 28 kg: 1. Gróf Nimród Attila, 2. Antal Benjámin. 32 kg: 3. Gróf Nimród Attila és Antal Benjámin. 37 kg: 2. Szikora Gergő, 3. Tóth Kevin. 42 kg: 1. Szikora Bence. 47 kg: 1. Szikora Bence, 3. Born Henrik és Szikora Gergő. +47 kg: 2. Stir István, 3. Hugyecz Donát. Csapat: 1. JALTE-Debreczeni team I. (Peregi Zétény, Szikora Bence, Szikora Gergő, Tóth Kevin), 2. JALTE-Debreczeni team II. (Antal Benjámin, Gróf Nimród Attila, Born Henrik, Hugyecz Donát). 28 kg: 1. Jancsó Csenge, 2. Fábián Kíra. 32 kg: 1. Debreczeni Lilla, 2. Nátor Petra. Csapat: 2. JALTE-Debreczeni team (Debreczeni Lilla, Fábián Kira, Nátor Petra, Jancsó Csenge). Gyermek. 24 kg: 1. Griecs Ábel, 3. Gajdács János. 24 kg: 3. Born Heidi.

Light-contact. Kadet 2 (ifjúsági). 42 kg: 1. Debreczeni Frida.