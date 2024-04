Mint emlékezetes, az első, csabai találkozót a BRSE nyerte 3:1-re, majd a fehérváriak otthon egyenlítettek (3:0), hogy azután ötszettes öldöklő csatában elvegyék a tavalyi ezüstérmes pályaelőnyét. Ezek után vasárnap a VOK csarnokban arra készült a története első bajnoki medáljáért, bronzéremért küzdő MÁV Előre, hogy a harmadik sikerét is megszerezze és ezzel lezárja a párharcot, ám ezúttal szempontjukból éppen az ellenkezője történt, mint négy nappal korábban Békéscsabán. Tóth Gábor együttese hozta az első két szettet, amit ugyan a hazaiak ki tudtak egyenlíteni, de a döntő játszmában Pintér Andreáék bizonyultak higgadtabbnak és behúzták a mérkőzést.

A bronzérem sorsát eldöntő csatában döntő fontosságú lehet a rendkívül rutinos azeri Margarita Stepanenko formája Fotó: Imre György

A bronzérem sorsát eldöntő ötödik csata nem lesz sétagalopp

Nem kétséges, hogy a csütörtökön a békéscsabai városi sportcsarnokban 18 órakor kezdődő idénybeli utolsó mérkőzés sem ígérkezik sétagaloppnak egyik gárda számára sem. A tét nem kicsi, hiszen a Békéscsaba azért is küzd, hogy a bajnokságban megőrizze példátlanul sikeres, 2013 óta tartó fantasztikus sorozatát, melynek során minden évben ott volt a dobogó valamelyik fokán: 2014 és 2018 között elért öt arany, a három ezüst után a harmadik bronzérmét is megkaparintsa! A MÁV Előre pedig – ahogy fentebb is írtuk – első ízben lépne a magyar élvonalban dobogóra.

A találkozót Szabó Péter és Halász Tibor vezeti, melyről a hunvolley.tv élő közvetítést ad.

A szurkolók szavaztak, Pintér Andrea nyerte ebben az évben a Balogh Attila-emlékdíjat, melyet a csapat válogatott centere a napokban vehetett át. Balogh Attila a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület megalapításától kezdve, 2018-ban váratlan hirtelenséggel bekövetkezett haláláig szurkolt a Békéscsabai RSE csapatának. Emlékét méltó módon őrizve, a BRSE a szurkolói közösséggel és Attila családjával közösen a 2021–2022-es szezonban emlékdíjat alapított, melyet a szimpatizánsok szavazatai alapján minden idény végén a legjobb játékos vehet át.