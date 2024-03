A viadalon 27 egyesületből 340 versenyző jelent meg és mérhette össze tudását és erejét. Mint ismeretes, a WT taekwondo része az olimpiai játékok programjának is.

A bajnokságon két fő szabályrendszerben – a poomsae (formagyakorlat) és a kyorugi (küzdelem) – zajlottak a küzdelmek. A sportolóknak lehetőségük volt összemérni a gyorsaságukat is a gyorsrúgó versenyszámban is. A megmérettetésen Békés vármegye egyetlen WT taekwondo szakosztálya, a békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesülete is részt vett. A viharsarkiak közül öten neveztek a kyorugi és ketten a poomsae kategóriába. A csabaiak közül mindenki nagyon ügyesen szerepelt, a lehető legjobb formáját hozta, aminek meg is volt az eredménye, mert minden versenyző felállhatott a dobogóra.

A JALTE eredményei. Poomsae. Veterán „C” kategória: 2. Erdei Sabire 7. kup. Junior C: 2. Györgyi Dóra 9. kup

A formaversenyzők felkészítését Lányi Réka Katalin 3. dan mester segítette.

Kyorugi. Junior A. – 51 kg: 2. Gyuricza Ádám 1. kup. Kadet B. +61 kg: 2. Rusznák Pál 7. kup. Junior B. –61 kg: 2. Györgyi Dóra 9. kup. Kadet A. –37 kg: 3. Fajzi Gergő 4 kup. Kadet B. –37 kg: 3. Borsos András Levente 7. kup.

A versenyzők felkészítését Gyuricza Imre I. dan mester, a szakosztály vezetőedzője segítette.

A gyorsrúgó versenyszámban az alábbi eredmények születtek: 1. Gyuricza Ádám 1. kup, 3. Györgyi Dóra 9. kup, 4. Fajzi Gergő 4 kup.

A verseny lebonyolítását Lányi Réka Katalin 3. dan és Fajzi Dániel 2. dan versenybírók segítették.

A versenyzők felkészítéséért Gyuricza Imre 1. dan mester a WT szakosztály vezetőedzője felel. Az edzéseket és a felkészítést Matusik Andrea 3. dan mester, Lányi Réka Katalin 3. dan mester, Fajzi Dániel 2. dan mester és Szedoglavits Györgyi 1. dan mester segítette.