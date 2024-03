A Swietelsky-Békéscsaba a szezon legsűrűbb sorozatának közepén van, hiszen javában zajlik az Extraliga rájátszása (a csabaiak szerdán nem tudták lezárni az Újpesti TE elleni negyeddöntőt, ezért jövő szerdán Békéscsabán következik a mindent eldöntő ötödik ütközet), majd a KEL Final Fourt követő hétvégén a címvédő Vasas Óbuda elleni Magyar Kupa finálé jelent majd nem akármilyen próbatételt.

Fotó: Imre György-archív

Az idei Közép-európai Liga alapszakaszát a szlovén OK Calcit Kamnik és a horvát HAOK Mladost Zagreb mögött a harmadik helyen fejezte be a trófeát őrző Swietelsky-Békéscsaba.

A csabaiaknak már a döntőbe jutás is egy nagyon embert próbáló nehéz feladatnak ígérkezik, mivel a horvát rekordbajnok Mladost Zagrebbel évek óta nagyon komoly meccseket vív a Békéscsaba. Elég, ha csak a tavalyi békéscsabai KEL-elődöntő visszavágót említjük, ahol aranyszettben győzött és jutott be a fináléba a csapat. A horvátok keretében több fiatal korosztályos és felnőtt válogatott szerepel. Ha a két csapat közelmúltját nézzük, az szintén bizakodással töltheti el a kék-fehéreket, hiszen az alapszakaszban az október 31-i zágrábi ütközetet is a Békéscsaba hozta le győzelemmel (3:0).

A másik ágon a Calcit Kamnik tűnik az esélyesebbnek, együttesüket több rutinos, és nagy ígéretnek számító szlovén röplabdázó alkotja.

A békéscsabai klubnál korábban mérlegelték, hogy pályázzanak -e a négyes döntő megrendezésére (ami nem az első lett volna), de az árajánlatok bekérése után látták, hogy a teljes rendezvény közel 10 millió forintos pluszköltség lett volna, aminek nem látták a helyét a költségvetésükben, ráadásul ezt néhány hét alatt kellett volna behozni. Minden körülményt figyelembe véve végül úgy döntöttek, nem pályáznak, viszont Maribor számukra jól ismert, megfelelő helyszín.

A négyes döntő mezőnye ugyanaz, mint a tavalyi, ám a lebonyolítás szinte egyáltalán nem egyezik meg a 2023-as kiíráséval. Egy évvel ezelőtt az elődöntőket oda-visszavágós rendszerben rendezték meg, és így derült fény a döntősök kilétére. Idén egy hétvége alatt letudják a teljes rájátszást, amelynek az otthona Szlovénia második legnagyobb városa, a magyar határtól nagyjából 90 kilométerre fekvő Maribor lesz.

A békéscsabai csapat pénteken reggel kelt útra, a határ előtt Nagyrécsén megebédelnek. A tervezett délután 4 órai maribori megérkezést követően Tóth Gábor este mintegy kétórás edzést vezényel a csapatnak, majd videózás következik.

A hétvége időrendje szerint a szombati elődöntőket a Békéscsaba kezdi a Mladost ellen 15.30 órakor, majd 18 órakor következik a két szlovén gárda, a Bajnokok Ligájában is szerepelt Calcit Kamnik és a házigazda, a tavalyi finalista Nova KBM Branik Maribor ütközete. A résztvevőknek nem lesz sok idejük szomorkodni vagy örömködni, ugyanis másnap 14.30 órakor kezdődik a bronzmérkőzés, majd 17 órától jön döntő.

A Swietelsky-Békéscsaba 2017, 2018 és 2023 után negyedszer hódíthatja el a regionális sorozat trófeáját.

A Zagreb elleni találkozó két játékvezetője a szlovák Viktoríni-Lisá Danica és a szlovén Sanja Miklosic lesz.