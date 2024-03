Orosházi MTK-ULE–Nagyszénás SE 7–0 (5–0)

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Orosháza, 250 néző. Vezette: Fekete Zoltán.

Orosháza: Marunák – Buzai, Szabó Á., Kasuba, Juhász, Babolek, Papp M. (Rau), Darida, Ondrejó (Janicsák), Bónus (Harangozó), Miszlai (Szarvas). Edző: Bordás Dániel, Huszár Gergő.

Nagyszénás: Valuk – Godár, Lugasi M., Gazsi, Sebők (Kálmán), Nagy Sz. (Kovács L.), Szlovák, Libor, Kukovecz, Márk, Nagy M. (Ugró). Edző: Juhász Norbert.

Gólszerző: Juhász (5.), Miszlai (9., 21.), Babolek (28., 86.), Szabó Á. (30.), Harangozó (90.).

Bordás Dániel: – Gratulálok a csapatnak, amely egy teljesen más arcát mutatva, remélhetőleg a győzelmek útjára lépett.

Juhász Norbert: – Megérdemelt hazai győzelem született.

Betkó Tamás

Medgyesbodzás SE–Gyomaendrődi FC 3–2 (2–0)

Medgyesbodzás, 70 néző. Vezette: Nemczov Márk.

Medgyesbodzás: Véha – Mazán, Túri (Varga Z.), Nagy L., Varga V., Dunai, Serbán, Bozsó (Lakatos), Zsuzsa, Kurta, Kocsis Bá. (Novák). Edző: Mazán Zoltán.

Gyomaendrőd: Soczó Sz. – Soczó Cs. (Kovács A.), Farkasinszki (Lénárt), Berta, Valach (Molnár T.), Piss, Hunya, Szabó P. (Forgács), Pásztor, Moleri, Hanea. Edző: Karászi László.

Gólszerző: Bozsó (18., 42.), Varga V. (47.), ill. Hanea (51.), Hunya (75. – 11-esből).

Mazán Zoltán: – Jól kezdtük a mérkőzést, adva voltak a helyzeteink, amiből sikerült gólokat szereznünk. A második félidő is jól indult, de a magabiztos előny túlságosan is megnyugtatott bennünket és a kondink is elfogyott a végére, de a lelkesedésünk és az akarásunk meghozta az újabb győzelmet.

Karászi László: – Gratulálok a hazai csapatnak, úgy érzem, hogy későn ébredtünk. Ha hamarabb megyünk feljebb és több helyzetet dolgozunk ki, másképpen is alakulhatott volna a mérkőzés.

Győri Ferenc

Gyulai TFC–Mezőhegyesi SE 4–2 (2–1)

Gyula, 250 néző. Vezette: Zahorán János.

Gyula: Csonka – Szabó V., Dajcs, Nagy S., Zabari (Kukla), Katona (Horváth), Szabó P. (Zsilák), Babinyecz (Trescsula), Borbély Zs., Varga T., Tanner (Bojtos). Edző: Brlázs Gábor.

Mezőhegyes: Varga P. – Jámbor (Rotár), Zsilák, Balogh D. (Faragó), Karancsi, Isaszegi M., Papp M., Isaszegi B., Czene P. (Varga T.), Oszlács (Czene Z.), Boros. Edző: Ács Levente.

Gólszerző: Szabó V. (12.), Dajcs (20.), Tanner (48., 64.), ill. Isaszegi M. (28., 82.).

Brlázs Gábor: – Megismerkedtünk a centerpályánkkal.

Ács Levente: – Számunkra ez egy győzelemmel felérő vereség. Bízom benne, hogy minden játékosom ezzel a mentalitással fogja belevetni magát a következő hetek mérkőzéseibe is.

Vincze Gyula

Csütörtökön játszották: Békéscsaba 1912 Előre II.–Jamina SE 1–0 (1–0).