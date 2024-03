A népes mezőnyben ott voltak a Békéscsabai Előre Úszó Klub fiataljai is, szám szerint hatan próbáltak szerencsét.

A békéscsabai hatfős küldöttség, akik közül minden második éremmel tért haza

Petróczki Zsombor edző szerint ez az előfutam-döntős versenyrendszer kiválóan alkalmas az országos bajnokságokra való felkészülésre mind a fizikai, mind pszichés terhelés tekintetében.

– A januári, Árpád fürdőbeli sajnálatos műszaki hiba miatti háromhetes „hideg vizes” időszak ellenére (általában 24 Celsius fokos volt a sátortetős medence vizének hőmérséklete) egészen jó formában versenyeztek fiataljaink. Ez annak is köszönhető, hogy az év eleji betegségek viszont szerencsére elkerülték a csapatot. Nagy örömömre az összes versenyzőmnek volt alkalma döntőben szerepelni. Többjüknek két-három döntőben is sikerült felülmúlni a délelőtti előfutamban elért időeredményeket. Ennek gyakorlása volt a cél, ezért mentünk, meg is tettük, kijelenthetem, hogy nagyon szépen sikerült. Minden tanítványom sokat fejlődött tudatosság és hozzáállás terén. Apróbb hibáinkat, hiányosságainkat is fel tudtuk mérni, a jövőben ezek kijavításán fogunk dolgozni – nyilatkozta a tréner.

A békéscsabai érmesek. Nagy-Benedek Izabell: (50, 100, 200 mell, 200 vegyesúszás). Petróczki Zsombor: (50 és 100 pillangó, 200 mell). Perza Berta: (50 és 100 gyors, 50 és 100 hát).