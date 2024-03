Az időrendi sorrendet tartva, elsőként a sárréti kék-fehérek tudják le a hétvégi penzumot, akik a 13. helyen tanyázó kecskeméti fiatalok vendégei lesznek délelőtt 11 órától. Az nyilvánvaló, Ekker Attila legénységét nem szabad hogy megtévessze a tabellán meglévő különbség, mert a hírös városi fiatalok tavaszra más képet festenek magukról, amit példáz az Előre elleni pontszerzés, vagy a legutóbbi, szegedi alsóházi sikerük. A ladányiak ezzel szemben játékban és eredményességben is elmaradnak őszi önmaguktól.

Ekker Attila, a Körösladány vezetőedzője: – Tisztában vagyunk vele, hogy egy megerősített Kecskeméttel fogunk játszani, ránk férne már, hogy egy jó képességű ellenféllel szemben elért sikerből erőt meríthessünk. Megpróbálunk előrefelé menekülni. Természetesen az ellenfél erősségeit figyelembe véve próbálunk hatékonyan és bátran focizni, ezt szeretném visszakapni azoktól a játékosoktól, akik lehetőséget kapnak. Ránk eddig is bátor játék volt jellemző, ennek tudhatjuk be az eddigi közös sikereinket, erre az útra szeretnénk visszatérni… Hiányzónk nincs, teljes a keretünk.

Az újból 7 pontnyi előnnyel rendelkező Előre gárdája Martfűre utazik. A kecskeméti botlást a vármegyei derbin aratott fölényes sikerrel korrigáló lila-fehérek azzal a Tisza-parti alakulattal találják magukat szembe, amely a legnagyobb segítőjüknek számít. Ősszel legyőzte, múlt vasárnap pedig idegenben döntetlenre végzett az ESMTK gárdájával, ezzel komoly szívességet tett a csabaiaknak, akik számára persze intő jelként is szolgál ez az eredmény az újonc kvalitásait illetően.

Csató Sándor, az Előre vezetőedzője: – Örültem annak, hogy sok gólt szereztünk legutóbb, viszont bosszús vagyok amiatt, hogy az utóbbi hetekben megvívott meccseken többet is kaptunk, ami ősszel nem volt jellemzője a csapatunknak. Próbáltunk erre is figyelmet szentelni a heti munka során, mivel az aktuális ellenfelünk tavasszal meglehetősen termékeny. Jól jött számunkra, hogy a Martfű ismét pontokat rabolt el a legfőbb riválisunktól, de biztosra veszem, hogy a megerősödő együttesük hazai pályán mindent elkövet majd annak érdekében, hogy a mi életünket is megkeserítse. Ennek szellemében kell pályára lépnünk vasárnap. Számunkra egyébként minden meccs egyformán fontos, így az előttünk álló kihívásra is a legjobb tudásunk szerint készülünk, nem hagyjuk elkényelmesedni a csapatot a hét pontos előny birtokában, hiszen a bajnokság legnehezebbnek tűnő szakasza még előttünk áll. Eltiltottunk nincs, apróbb sérülések zavarták a heti munkát, de bízunk benne, hogy mindenkire számíthatunk majd.

A kiesés elkerüléséért harcoló, idén még sikerélmény nélküli füzesgyarmati csapat túl van a tabella első két helyezettje elleni „kötelezőn”. A piros-fehéreknek most jön a bajnokság azon szakasza, ahol meg kell szerezniük a bennmaradáshoz szükséges pontokat. Nyilván nem kedvez nekik a kecskemétiek idei formajavulása, ami miatt egy pozíciót veszítve, a 14. helyre csúsztak vissza. Vasárnap ezen javíthatnak és ronthatnak is, hiszen „hatpontos” meccset vívnak, a hozzájuk hasonlóan nehéz helyzetben lévő szegediekkel.

Szabados Tamás, a Füzesgyarmat vezetőedzője: – Az elmúlt héten az eredményt tekintve katasztrofális mérkőzést játszottunk, szakmailag azonban akadtak pozitívumok is. A végeredmény nem tükrözte hűen a pályán történteket. Voltak olyan elemek, amiben sikerült előrelépnünk, viszont a keretünk szűkössége miatt nem tudtunk úgy belenyúlni a meccsbe, hogy elkerüljük a súlyos vereséget.

A játékosoknak azt sulykoltam, hogy nem szabad harakirit elkövetnünk az előző két hét miatt. Sokkal inkább a pozitívumokból kell erőt merítenünk, és meg kell próbálnunk minimalizálni a hátul elkövetett egyéni hibák számát. Tisztában vagyunk azzal, hogy fontos meccs előtt állunk, a játékosaink átérzik a győzelem fontosságát, remélhetőleg ezt a mentalitást a pályára is ki tudják majd vinni. Ha ez így történik, akkor képesek leszünk megszerezni az idei első pontjainkat. Bódis Norbert öt sárga lapja miatt fog hiányozni, a sérülésből felépülő Pinte Krisztián viszont újra a meccskeretben kap helyet.