A békéscsabaiaknál a szélső Szondi Zsófia kisebb húzódást szenvedett, emiatt nem került be a meccskeretbe.

Tappe-Békéscsabai ENKSE–DVSC Schaeffler 25–32

Fotó: Bencsik Adam

Megilletődötten kezdett a Békéscsaba, a hajdúságiak három perc alatt háromszor találtak be Pásztor Bettina kapujába. Hamar felébredt azonban az Előre, gyors egymás után négyszer is eredményesek voltak a lilák, és 1–4-ről 5–4-re alakították az állást, időt is kért a DVSC vezetőedzője. Pásztor Bettina parádézása is kellett ahhoz, hogy a piros-fehérek ne lépjenek el, no és a jól védekező Bencsik Bojána az ellenfél kapuja előtti aktivitása is. Elkapta a hév a lila mezes lányokat, de ez hibákat szült és a fiatal Szabó Nina és a francia Metzhez szerződő Vámos Petra semlegesítése sem sikerült. A 22. percben Rác Sándor látta úgy, hogy mondani kell néhány szót a játékosainak, akiket megzavart a debreceniek agresszív védekezési stílusa. Füzi-Tóvizi Petra kicsit túlzásba is esett, ki is állították a játékvezetők, mert nemes egyszerűséggel leszedte Bencsik-Giricz Laura mezét. A hajrában szívós munkával egy gólra feltornázta magát a Csaba, de a ritmust váltó vendégek pillanatok alatt visszaállították a korábbi háromgólos differenciát.

Nagy rohanás jellemezte a második félidő első perceit, az általános gólcsendet Borbély Márta törte meg. Ugyanő tovább szűkíthetett volna a különbségen, de ziccerben a kapufát találta telibe. 17–15-ös vendégvezetésnél Szilágyi Zoltán időt kért. Néhány véleményes ítélet borzolta a szurkolók idegeit, ami inkább feltüzelte a hazai csapatot. Feljavult a Békéscsaba játéka, és próbálta tartani a lépést hajdúsági ellenfelével. A 47. percben először vezetett öt góllal a Debrecen és kezdett ellépni. A lila-fehérek mentek előre, harcoltak, és hajrá nyitányán is nyílttá tudta tenni a mérkőzést. A 49. percben mínusz négynél kikért idejét Rác Sándor, de hiába, a tanítványai már nem bírták tartani a tempót és a debreceniek magabiztossá tették a győzelmüket.

Rác Sándor: – Azt hiszem, hogy nem játszottunk alárendelt szerepet a Debrecen ellen, amellyel egy jó mérkőzést játszottunk. Ha pontosabbak vagyunk a széleken, akkor még szorosabb lehetett volna az eredmény.

Szilágyi Zoltán: – Várható volt, hogy nem leszünk csúcsformában, amit a Békéscsaba nagyon szépen kihasznált. Bizonyos időszakokban komolyabb problémáink voltak. Mérkőzés utolsó harmadában azután egyes szituációkban kijött a különbség, a befejezéseknél kevesebbet hibáztunk, illetve volt egy-egy játékos, aki át tudta lendíteni a csapatot ezeken a nehézségeken, így magabiztos győzelmet arattunk.

NB I.-es női mérkőzés. Békéscsaba, 800 néző. Vezette: Kovács-Sebők Stefánia, Vastag-Réti Rebeka. Békéscsaba: PÁSZTOR B. – Horváth G. 2, Török F. 3, ROMÁN 6, Gyimesi, BENCSIK B. 5, Kukely K. 2. Cs.: Szabó D. (kapus), Zagar, Borbély 4 (2), Csáki 1, Bencsik-Giricz 1, Mayer 1, Kücükyldiz, Aranyi. Vezetőedző: Rác Sándor.