A lila-fehérek legutóbb váratlan pontokat hullajtottak el Kecskeméten, ennek hatására a Füzesgyarmaton magabiztosan nyerő ESMTK faragni tudott a hátrányából. Csató Sándor együttese bizonyára nem akar még egyszer hasonló hibába esni, ezért mindent elkövet majd a sikerért. A két vármegyei szereplő teljesen eltérő célokért játszik hétről hétre, ennek megfelelően az esélyesség terhe a csabaiak vállát nyomja majd, a sárrétieknek nem feltétlenül az éllovasokkal szemben kell megszerezniük azt a pontmennyiséget, ami bennmaradást jelenthet számukra.

Csató Sándor, az Előre vezetőedzője: – Nem keresünk kifogásokat az előző heti eredményre, túltettük magunkat rajta, mindenképpen győzelemre játszunk vasárnap. Hazai pályán nem lehet más célunk, mint javítani az elmúlt heti botlást. Azt várom, hogy kezdettől komolyan vegyük a feladatot, és kiszolgáljuk a közönséget. Egy-két helyen tervezünk változtatást, függetlenül a kecskeméti eredménytől, hiszen mély a keretünk, mindenkinek szeretnénk megadni a bizonyítás lehetőségét éleben is. Kisebb sérülések előfordultak, de reményeink szerint ezek rendbe jönnek hétvégéig, eltiltottunk sincs.

Szabados Tamás, a Füzesgyarmat vezetőedzője: – Dávid és Góliát küzdelme várható. Jelen párharcban tízből kilencszer biztosra vehető, hogy csabai győzelem születne, de miért ne lehetne ez éppen az az egy meccs. Reálisak vagyunk, a két fél erejét, lehetőségeit és céljait másban lehet mérni, ettől függetlenül sportemberként nem feltartott kezekkel fogunk belemenni a vármegyei rangadóba és próbáljuk megnehezíteni az Előre dolgát. Nagyon remélem, hogy tanultunk a múlt heti kudarcból és sikerül előrelépnünk játékban, akarásban, mentalitásban. Szeretnénk úgy építkezni, hogy a velünk azonos súlycsoportban lévő csapatokkal szemben készen álljunk a pontok begyűjtésére. Három hiányzónk lesz vasárnap, Sándor Raul „kisárgult”, Hadnagy Bence és Pinte Krisztián sérült, bár mindketten közel járnak a visszatéréshez.

A harmadik helyezett körösladányi együttes a négy pozícióval mögötte álló és tucatnyi ponttal elmaradó Monort látja vendégül. A Pest vármegyei gárda az elmúlt héten szerezte meg idei első győzelmét, ám ez leginkább a nehéz év eleji sorsolásának tulajdonítható, hiszen ezzel a randevúval le is tudja mindhárom dobogós riválisát. A ladányiak esetében a vásárhelyi pontszerzés tekinthető bravúrnak. A Cegléd ellen hozták a kötelező hazait, a Pénzügyőrrel szemben viszont a döntetlennél többre taksálták magukat, vélhetően annál most is nagyobb kreativitásra lesz szükségük a siker érdekében.

Ekker Attila, a Körösladány vezetőedzője: – A tavaszi szezonban eddig adósak maradtunk a jó játékkal, a csapat viszont készen áll a jó eredmények elérésére. Próbáltuk a héten csiszolni a játékosok felfogását, igyekszünk bátrabb játékra ösztökélni a fiúkat. A Monor játékos csapat, amely megbecsüli a labdát, ettől függetlenül, ha az elvártaknak megfelelően teljesítünk, akkor képesek lehetünk begyűjteni a három pontot. Szerencsére eltiltások és sérülések nem hátráltatják a munkát, teljes kerettel várhatjuk a mérkőzést.

A 21. forduló programja. Március 24., vasárnap, 11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–Kecskeméti TE II., Vasas FC II.–Pénzügyőr SE. 14.00: Békéscsaba 1912 Előre–Füzesgyarmati SK, Körösladány MSK–Monori SE, Szolnoki MÁV FC–FC Dabas, BKV Előre–Bp. Honvéd II., Erzsébeti SMTK–Martfűi LSE, Hódmezővásárhelyi FC–Ceglédi VSE.