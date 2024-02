Füzesgyarmati SK–Szarvasi FC 3–0 (0–0)

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés, Füzesgyarmat. Vezette: Bakos.

Füzesgyarmat: Fildan – Szabó M., Béres (Mező), Bódis, Soós, Jónyer, Kis Sz., Dlehány, Szakács (Zsibrita), Achim, Sándor. Vezetőedző: Szabados Tamás. Szakmai koordinátor: Boros Tibor.

Szarvas: Jakab – Palik, Pilán M., Polonszki (Steinmacher), Máté, Bátori (Sztancsik), Furár, Simon, Magyar (Zahorán), Barna (Csányi), Endrefalvi. Edző: Sajben Gábor

Gólszerző: Szakács (49.), Jónyer (85.), Kis Sz. (89.).

Csapatszinten mindkét oldalon csapkodó volt a játék, a gyorsabb gyarmatiak több helyzetet is ki tudtak alakítani. Szünet után a gól is megérkezett, de kényszerű cseréket kellett végrehajtaniuk a piros-fehéreknek. A Szarvas előtt két lehetőség adódott egyenlítésre, de ezek kimaradtak, a mérkőzés utolsó negyedórájában pedig már a helyiek akarata érvényesült, akik sok helyzetükből kétszer is betaláltak, ezzel biztosítva be sikerüket.

Boros Tibor: – Sajnos rengeteg a sérültünk és betegünk is akad, emiatt még a kapusunkat is támadóként kellett szerepeltetünk. Ezzel együtt többen is minőségi játékot nyújtottak, legalább nyolc-tíz komoly gólszerzési lehetőségünk volt, viszont csak a hajrában sikerült bebiztosítanunk a győzelmet.