Most is egy nagyon fontos és eseménydús képzést szerveztek, amiről Nagy László mester, a kétegyházi Dragon Taekwon-do Klub vezetője számolt be. Ebből kiderült, hogy február 3-án Máté Zoltán 7. danos nagymester, a Magyar ITF Taekwondo Szövetség alelnöke látogatott Battonyára, hogy megtartsa az immáron hagyományossá vált regionális erődemonstrációs edzését.

A régió tíz taekwon-do klubjának közel száz harcművésze érkezett a helyszínre, hogy közösen gyakorolja a bázistechnikákat, formagyakorlatokat, küzdelmi és önvédelmi fogásokat. A délelőtti edzés során a nagymester a bázistechnikák bemutatása mellett a színes öves formagyakorlatokat egységesítette. A tréning pörgős küzdelmi blokkal, virtuóz rúgás technikákkal folytatódott, amit Zsarkó Dániel Péter 5. danos nemzetközi mester, világbajnok sportoló vezetett.

Forrás: Békés Megyei Harcművész Szövetség



A hazai csapat büszkesége, a többszörös kick-box és taekwondo Európa- és világbajnok Mezei Nikolett, valamint edzője, Rádai Roland 4. danos nemzetközi mester különböző rúgáskombinációkat mutatott be rúgópajzsra. A foglalkozást Rusz István 5. danos nemzetközi mester, a Spárta Taekwon-do vezetője zárta, aki különböző ügyességi és képességfejlesztő gyakorlatokat tanított a jelenlévőknek.

Ebéd után következtek a fekete öves és nemzetközi mesteri formagyakorlatok. A gyakorlás és bemutató jó lehetőséget biztosított arra, hogy a mesterek megmutassák felkészültségüket a közelgő márciusi dan vizsga előtt. Az erődemonstrációs edzés záró részében Nagy László 4. danos nemzetközi mester, a Kétegyházi Taekwondo és Eleki Fuji Fight Team vezetője tartott önvédelmi edzést, ahol

a pusztakezes önvédelmi technikák mellett különböző stressz gyakorlatokat is kipróbálhattak a sportolók.

A szemináriumi hétvége keretében Máté Zoltán VII. DAN vizsgáztató előtt több klub sportolói tettek sikeres övvizsgát.