A hosszú utazás és a délutáni kezdés miatt eleinte nem voltak élesek a békési játékosok, ezzel együtt tartani tudták a lépést a helyi fiatalokkal, sőt a félidő felét átlépve, 6–8-as állásnál először vezettek két góllal. Ehhez persze kellettek Takács Szabolcs bravúrjai is a kapuban, mert miután ez elmaradt, nyomban ott volt a vendégek sarkában a lelkes házigazdák. A második negyedóra ennek megfelelően szoros eredményt hozott. Hol a látogatók vezettek egyel, hol egyenlített a házigazda, csak a félidő finisére állt vissza a vendégek egy-két találatnyi fórja.

A második félidőt viszont már egy sokkal koncentráltabb békési együttes kezdte, amely jó védekezése révén rövid idő alatt 15–20-ra módosította az eredményt. Takács ismét elbizonytalanította a hazaiakat, akiknek a kapufával is meggyűlt a bajuk. Itt azonban a támadójátékuk vitorlájából kifogyott a szél. A hét perces gólcsendjük eredményeként három találatra zárkóztak vissza a hazaiak. Horváth László a legjobbkor lendült bele, átlövéseivel a 47. perc elejére kialakította az addigi legnagyobb különbséget a felek között (18–24). A helyieken ekkor már az időkérés sem segített: a békésiek újabb lapáttal tettek rá a végjátékban, és bebiztosították a sikerüket.

Padla József: – Szoros első félidő után a második játékrészre stabilizáltuk a védekezésünket, amihez jó kapusteljesítmény is párosult. Miután a támadójátékunk pontosabbá vált, ez kellő magabiztosságot adott a csapatnak, így arattunk végül sima győzelmet.

Fejér B.Á.L. Veszprém U21–Optimum Solar-Békési FKC 24–30 (15–17)

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Veszprém, 50 néző. Vezette: Andorka Miklós, Hucker Róbert.

Békés: TAKÁCS – Kepess 3, HASZILLÓ 4, LAUFER 5, DÁVID 4, HORVÁTH L. 5, Fedor 2. Csere: Borbély (kapus), Árpási 2, Mezei 4 (1), Kovács Sz. 1, Novák Zs., VARSANDÁN, Balogh B., Sütő. Edző: Padla József. A Veszprém legjobb góldobói: Ruzsányi 5, Vida 3, Fazekas 3, Török-Vida 3.

Kiállítások: 10, ill. 6 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 1/1.