– Az alapozás első fele az állóképesség fejlesztését szolgálja, amit bár nem sok játékos kedvel, mégis elengedhetetlen alap. Létesítmények tekintetében behatároltak a lehetőségeink, ehhez kell alkalmazkodnunk és persze az időjáráshoz – újságolta a tréner, aki szerint a terhelés mértékét is a körülmények határozzák meg.

A kerettel kapcsolatban nincs változás, gyakorlatilag az őszi állományra támaszkodhat a szakember, bár reményei szerint az őszinél kevesebb gonddal kell majd megküzdeniük.

– Nem tekinthető bőnek a keretünk, ha kiesik két-három emberünk, az az eredményességre is kihatással van. Szokás szerint sok problémával küszködtünk ősszel, emiatt hellyel-közzel a helyünkön vagyunk a tabellán. Az első négy reálisan kiemelkedik, pici plusz hiányzott, hogy közelebb lehessünk hozzájuk – fogalmazott a tréner.

A szénási együttes egy meccsel kevesebbet játszott az őszi idény során, hiszen az Előre II. elleni hazai találkozót a tavaszi rajt elé hozták, így elsőként már február 24-én éles meccset játszanak. Addig pedig a szombati szentesi fellépéssel együtt háromszor lépnek pályára.

– A legpozitívabb az lenne, ha a keretünk kilencven százalékára minden hétvégén számíthatnék. Nem kétséges, hogy akkor az eredmények is jobban jönnének a közelgő évad folyamán – említette a tavaszi tervekkel kapcsolatban Juhász Norbert.



A csapat hátralévő programja

Február 10., szombat, ?: Békéscsaba UFC U19–Nagyszénás SE

Február 17., szombat, 10.00: Csongrádi TSE–Nagyszénás SE

Február 24., szombat, 14.00: Nagyszénás SE–Békéscsaba 1912 Előre II. (bajnoki)