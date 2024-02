A Ferencváros szerdán 18 órai kezdettel a népligeti otthonában fogadja Rác Sándor békéscsabai együttesét.

A lila-fehérek a Győr ellen az első játékrészben felvették a versenyt, ám a második félidőben már kidomborodott a két gárda közötti különbség így 34–24-re győztek a kisalföldi zöld-fehérek. A fővárosiak ellen sem lehet más cél, minthogy a lehető legtovább helytállni, de egyben a jövő heti Fehérvár elleni rangadóra felkészülni.

A szerdai ellenfél a bajnokságban veretlenül, hibátlan teljesítménnyel vezeti a tabellát, térdre kényszerítve mind a három közvetlen riválisát, addig a Bajnokok Ligájában bukdácsol, sőt, a záróforduló előtt még a továbbjutásért küzd. Persze három vereséggel kezdeni egy ilyen sorozatot büntetlenül nem lehet, pláne, hogy azt követően is csak egy döntetlent tudtak elérni a zöld-fehérek a Rapid Bukarest ellen, és csak a hatodik fordulóban jött az első siker az Ikast ellen. Azóta viszont csak kétszer kapott ki a Fradi, igaz ebből az egyik éppen szombaton hazai pályán a Kristiansand ellen, így tíz ponttal a hatodik, tehát még éppen továbbjutó helyen áll a csoportjában. A bajnokságban viszont sikerrel nyitották a pontvadászat második körét, a dunaújvárosiakat verték idegenben 35–23-ra. Azért az idény elejei hullámvölgyüknek volt véráldozata is, ugyanis vezetőedzőjük, a dán Martin Albertsen október elején távozott a klubtól, és azóta segítője Allan Heine irányítja az FTC-t. A honi bajnokságban messze átlövőjük Klujber Katrin a legeredményesebb gólvágójuk, aki 106 találatával vezeti is a góllövőlistát, aki a BL-ben a maga 74 góljával is a legjobb zöld-fehér góllövő, igaz itt 62 találattal követi őt az az Andrea Lekic, aki jelenleg a legnagyobb hiányzója a Fradinak, lévén január közepén kéztörést szenvedett.

Ettől függetlenül is azért válogatott játékosok tömkelegét vonultatja fel a fővárosi egylet, így nem is csoda, hogy sok sikerélménye az elmúlt bő egy évtized során a Békéscsabának nem volt ellenük. A lila-fehérek legutóbb 2022 decemberében jártak a Népligetben, és akkor 42–24-es vereséget szenvedtek. A legutolsó összecsapásuk viszont Békéscsabán volt tavaly áprilisban, de akkor is sima tizenhárom gólos zöld-fehér győzelem született.

A felek szerdai mérkőzése 18 órától kezdődik a Budapesti Elek Gyula Arénában, a két játékvezető Dáné Rita és Marton Zsófia lesz.