– Mi volt az előzetes elvárás a csapattal szemben, miként konstatálják ennek fényében a szereplést?

– Ha röviden kell értékelnem, akkor annyit mondhatok, hogy a körülményekhez képest elégedett vagyok az elért eredménnyel. Bővebben kibontva a témát, az elnökség részéről egy stabil harmadosztályú csapat építése fogalmazódott meg, amit mi szerettünk volna túlszárnyalni. Ezért is ültem le beszélni a vezetőkkel, és már akkor jeleztem feléjük, hogy azt szeretném, ha egy olyan keretet tudnánk kialakítani, amely képes felülmúlni az előző évi sikeres eredményt. Persze ennek érdekében szükség volt arra is, hogy a játékosok, illetve a stáb tagjai ugyanazzal az elhivatottsággal álljanak hozzá az ügyhöz.

– A kérésnek megfelelően az elnökségnek gyakorlatilag sikerült egyben tartania a csapatot…

– Úgy gondolom, hogy még erősödtünk is, mind a keretet, mind a szakmai stábot illetően. Egyenlőre azonban csak féltávnál vagyunk, vagyis rengeteget kell még tennünk azért, hogy a pillanatnyi pozíciót megtartsuk, esetleg javítsunk azon. Ennek érdekében elengedhetetlen, hogy az eddigi pozitív feszességgel, tisztelettel tudjon együtt dolgozni az egyesület minden egyes tagja.

– Melyek voltak az évad legemlékezetesebb pillanatai, sarkalatos pontjai?

– Nagy érdeklődéssel vártuk az átszervezett bajnokságot. Tisztában voltunk vele, hogy a céljaink megvalósítása érdekében végig koncentráltan kell játszanunk. Nagy győzni akarással álltunk bele az első bajnoki mérkőzésekbe, amiknek a vége elég sok piros lappal járó szezonkezdet lett. Szerencsére sikerült rendezni a sorokat, így eredményesen átvészeltük a nehéz időszakot. Ez komoly erőfeszítést igényelt mentálisan és szakmailag, a játékosok számára pedig fizikailag is megterhelő volt, mivel a meghatározó játékosaink eltiltása mellett több sérültünk is volt. Ennek tükrében felértékelődött jó pár győzelmünk a szezon során, de ezek jótékony hatásaként folyamatosan az élbolyhoz tudtunk tartozni. A csapat becsülettel helytállt a Magyar Kupában is, ahol büntetőpárbajban maradt alul az NB II.-es Gyirmóttal szemben, ezzel emelt fővel búcsúzott.

– Most már van viszonyítási alap: milyennek tartja a bajnokságot szakmailag a tavalyihoz viszonyítva?

– Ami feltűnt, hogy lényegesen kiegyenlítettebb a mezőny. Senki nem mehet biztosra senki ellen, sok esetben apróságokon múlik egy-egy siker. Ezért is fontos, hogy hétről hétre precízen készüljünk, jó fizikai állapotban és sikerre éhesen álljunk bele minden egyes mérkőzésbe.

– Mikor jár le a téli szabadság?

– A pihenő január 10-ig tart, utána futóprogramokat kapnak a játékosok. Január 22-től már egy hathetes felkészülési időt fogunk együtt tölteni az első bajnoki mérkőzésig.

– Terveznek-e változtatásokat a keret összetételében?

– Nagy részben elégedettek vagyunk a keretet alkotó játékosokkal. Reményeink szerint egészségesen kezdik el a felkészülést, ami önmagában erősítés lenne az őszhöz képest. Viszont több labdarúgónk után is érdeklődnek, akiknek az átigazolása a fejlődésüket szolgálja. Ezt az egyesület is támogatja, amennyiben minőségben megfelelően tudjuk pótolni őket. Tehát változások lesznek a keretben, mi továbbra is az elveinket szem előtt tartva próbálunk igazolni, amit a lehetőségeinkhez mérten igyekszünk megoldani, bár tudjuk, hogy ezt a téli átadási időszakban hatványozottan nehéz megoldani. Igyekszünk viharsarki kötődésű játékosokkal egy nézők számára vonzó, továbbra is eredményes csapattal dolgozni.

Házi góllövőlista

7 gólos: Wéber László

5 gólos: Czirok József, Rajsli Tamás, Talpalló Norbert Lajos

4 gólos: Raducu Constantin Sorin

3 gólos: Malkócs Marcell Milán, Pusztai András

1 gólos: Csicsely János, Farkas János, Jánovszki László, Krajcsó Krisztián, Papp Zsolt, Sztankó László Márk, Zelenyánszki László