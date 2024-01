Ugyan a csapat már a Luxemburg elleni mérkőzést követően biztosította helyét a második, áprilisi selejtezőkörben (a kiírás szerint a maribori torna 2–6. helyezettjei léphetnek majd pályára a következő selejtezőkörben), de a kiemelési szám szempontjából igencsak fontos volt a csehek elleni helyosztó is.

Kőnig Gábor szövetségi edző Luxemburg ellen több helyen is változtatott eddigi csapatán, de az addig is stabil kezdőnek számító békéscsabai Mikus Nina ismét játéklehetőséghez jutott és a cserék közé a másik csabai lányt, Gergácz Olgát is benevezték. A 3:0-ra (17, 20, 18) megnyert találkozón Mikus 2 pontot szerzett.

Csehország ellen óriási csatát vívott a magyar válogatott, amely az első és a harmadik szettet megnyerte, a másodikat és a negyediket elveszítette, hogy azután a rövidített ötödik felvonást már biztosan hozza. Mikus Nina ezen a találkozón is két ponttal és jó játékkal segítette a válogatottat, Gergácz Olga nem jutott szóhoz.

Magyarország-Csehország 3:2 (21, -19, 22, -22, 5).