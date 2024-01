Másnap délután ugyanott a kilenc csoportgyőztes döntője zárja le a idei tornát. A három selejtező napból, plusz döntőből álló, két hétvégét érintő sorozat a viharsarki pontvadászatban érdekelt nagypályás labdarúgócsapatok számára nyújt játéklehetőséget teremben, a téli felkészülés megkezdése előtt.

Az előző heti szeghalmi csatározásokban összesen 24 együttes volt érdekelt. Közülük az Előre II., a Köröstarcsa, a Mezőberény, az Újkígyós, a Szarvas, valamint a Kaszaper nyerte meg csoportja küzdelmeit, szombaton hozzájuk csatlakozik újabb három divízió győztese. Délelőtt 9 órától az G-jelű kvartettben a Mezőhegyesi SE, a Mezőkovácsházi TE, az OMTK-Rákóczi és Tótkomlósi TC lép pályára. A folytatásban déltől a H-csoport körmérkőzése kerül fókuszba, a Nagyszénás SE, Battonyai TK, Csabacsűdi GYLSE, Végegyházi SE kvartettel. A selejtezőket az I-jelű négyes zárja 15 órától késő délutánig, melyben az Orosházi MTK-ULE, a Békésszentandrási HMSE, a Gádorosi LSE és a kunágotaiak helyét átvevő Kötegyáni FC kapott helyet.

A legjobbak vasárnap délután visszatérnek a csarnokba, amikor is 13 órától kerül sor a látványos kilences fináléra. A „középdöntők” három trióban, körmérkőzéses rendszerben zajlanak a selejtezők győztesei között. Hogy ne lehessen holtverseny, ezért döntetlen esetén büntetőpontról elvégzett rúgások döntik el, melyik fél gyűjt be 2 pontot és melyiknek kell megelégednie egyel. A csoportok legjobbjai hasonló keretek között csatáznak a tornagyőzelemért. A programot az esti eredményhirdetés zárja le, ahol a legjobb három együttes lesz díjazva, ezen felül számos különdíj, illetve egy a Ferencvárosi TC labdarúgói által aláírt Fradi-póló is gazdára talál, amit jótékony célra árvereznek el a szervezők.