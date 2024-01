„Ez jó mulatság, férfi munka volt!” – fogalmazott valaki az I. Hard Fanatic Szkanderbajnokság résztvevői közül. S valóban, a békéscsabai Fanatic Body&Fitness Power által vasárnap első alkalommal életre hívott viadal elérte a célját, hiszen a rekordszámú 72 induló és a sok érdeklődő remek hangulatú, az erősportokhoz méltó versenyen vehetett részt. Amellyel szerettek megszólítani minden amatőr sportolót, hobbistát, vagy már aktív versenyzőt. Bárki kipróbálhatta magát. Jobb, illetve bal kézzel a -75 kg, -85 kg, -95 kg és a +105 kilogrammos kategóriákban mérhették össze tudásukat. A kategóriagyőztesek is összecsaptak egymással és a jobb, illetve a bal kézzel próbálkozóknak abszolút bajnoki címet is hirdettek.

A verseny a Szkander Világszövetség által összeállított szabályok szerint zajlott. Az álló kivitelű szkander asztalnál a könyök a könyökpárnán helyezkedik el, a szabadon lévő kézzel pedig a kapaszkodót fogja a versenyző. Az ellenfél kezét úgynevezett madárfogással lehet fogni. A küzdelem során a könyököt a könyökpárnáról nem lehet felemelni, a kapaszkodót nem lehet elengedni, az egyik lábnak mindig a talajon kell maradni, a vállaknak nem szabad az asztal síkja alá kerülni, ettől a pillanattól lehet csuklózni. A küzdelem addig tart, amíg a kéz az érintőpárnát, vagy annak a síkját el nem éri.

– Magam is meglepődtem, hogy hány városból érkeztek hozzánk versenyzők – mondta Dénes József a házigazda Fanatic Body&Fitness Power vezetője. – A fővárosból egy tizenöt fős csoport érkezett, de találkoztam szombathelyi, törökszentmiklósi, túrkevei, nyíregyházi, de még marosvásárhelyi versenyzőkkel is! Az eseményen Szász György, a Magyar Szkander Szövetség elnöke is tiszteletét tette, aki így fogalmazott: „Kis helyről indul a nagy verseny!” Remélem, hogy igaza lesz! Mi sem számítottunk ekkora létszámra, a hazai szövetég elnöke szerint Magyarországon még nem rendeztek ekkora versenyt.

Dénes József már tervez, azt mondja, hogy szeretnének évente versenyt rendezni szkanderban. Az első évben csak a férfiaknak hirdettek részvételi lehetőséget, de nem kizárt, hogy a jövőben a gyengébbik nem is versenybe szállhat az érmekért.

Eredmények. Jobb kéz, 75 kg: 1. Gere Dávid, 2. Bustya Balázs, 3. Virág Zoltán. 85 kg: 1. Szpluvák Tamás, 2. Mirkó Norbert, 3. Gladcsenkó Gábor. 95 kg: 1. Horváth Roland, 2. Gladcsenkó Zoltán, 3. Tóth Norbert. +105 kg: 1. Deák Lajos, 2. Kovári János, 3. Kárpáti Richárd. Abszolút: Deák Lajos.

Bal kéz, 75 kg: 1. Bustya Balázs, 2. Szilágyi Gábor, 3. Hornyák István. 85 kg: 1. Gladcsenkó Gábor, 2. Mirkó Norbert, 3. Szpluvák Tamás. 95 kg: 1. Horváth Roland, 2. Tóth Norbert, 3. Gladcsenkó Zoltán. +105 kg: 1. Deák Lajos, 2. Magyar Gyula, 3. Baranyi Viktor. Abszolút: Horváth Roland.