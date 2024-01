A legfiatalabbakat is díjazzák

Kertes István, a Gyulasport Nonprofit Kft. ügyvezetője szerint a sportbál nagyon népszerű rendezvénye Gyulának, amire van igény.

– Főleg a Covid miatt négy év után került sor ismét sportbálra, de az Év sportolója díjátadóra minden évben sor került. Az eseményen a nyilvánosság előtt is láthatóvá válik, a város összes egyesületében sportoló felnőtt és gyerek eredménye. Olyanokat is díjaztak, akik még csak most bontogatják szárnyaikat, ám ezek az elismerések új impulzusokat, motivációt adhatnak nekik – mondta Kertes István.