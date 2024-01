Sebestyén István, a magyar rekordok regisztrátora is Orosházára érkezett. Hivatalosan szombaton, 20 óra után jelentette be a Symbol Gym edzőteremben: fantasztikus eredmény született.

– 12 óra és 10 perc alatt 5 ezer 98 gyakorlatot mutatott be folyamatos tevékenységként Petrucz Anikó (burpee: olyan négyütemű fekvőtámasz, mely során a mellkas érinti a talajt, valamint fej felett tapsolni is kell egyet). Az egyéni maratoni rekordok szabályait betartotta mindvégig (az 55 perc gyakorlatvégzés 5 perc szünetekkel). Magyar rekorder lett Petrucz Anikó, akinek szívből gratulálok! Sokáig kell még várni, hogy ezt a teljesítményt valaki megdöntse – tette hozzá a hitelesítő, miközben megköszönte a szervezők, a házigazdák, a számláló közreműködők kitartó segítségét is.

Anikó edzője, felkészítője, Váradi Gergő hírportálunk érdeklődésére elmondta, végig bízott abban, hogy a 12 óra alatt fantasztikus teljesítményt ér el a sportoló.

– Voltak Anikónak holtpontjai, több is, mindent elkövettünk, hogy motiváljuk. Ráadásul rátettünk a vállalt 12 órára még 10 percet. Így az ismétlésszám és az időrekord is még szebb lett. Az utolsó 1 perc izgalmas és nagyon hangos volt, annyira szurkoltunk Anikónak – és megcsinálta! Ügyes volt és mindannyian nagyon büszkék vagyunk e szuper teljesítményre és a sportolónkra, Petrucz Anikóra.