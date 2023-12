A bajnokság február 17-én folytatódik, az alapszakaszból három forduló van még hátra. Azt követően az első négy helyezett az G-jelű nyolcas jobbik kvartettjével vív körmérkőzést oda-vissza alapon az érmekért, az alsó négyesek pedig egymással csatáznak a kiesés elkerüléséért.

CZ Gyulasport–Szarvasi NKK 29–24 (15–10)

NB II.-es női kézilabda-mérkőzés. Gyula, 300 néző. Vezette: Biri, Kiss S.

Gyula: Mike – Nagy P. 4, Hegedüs A. 5 (1), Szögi 1, ILYÉS 4 (1), KISS V. 7, Ladics. Csere: Zsiga (kapus), Farkasinszki D. 1, Lukács, Németh Cs., Gelegonya, KOVÁCS SZ. 7, Szabó K., Boruzs, Miklya. Edző: Zöldi-Tóth Katalin.

Szarvas: Antal – Bíró 2, Milyó 3, Papp Zs. 3 (1), Hajdu 4, Majoros 3, Péter 4. Csere: Skorka (kapus), Fodor, Pusztai, Száva, Szöllősi P. 3 (2), Tasgyik 1, Trnyik 1. Edző: Száva Flórián.

Kiállítás: 8, ill. 2 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 5/3.

Az első félidőben kezdettől a gyulai együttes akarata érvényesült és a 10 perces gólínségben szenvedő vendégek ellen 9–3-as előnyre tett szert a félidő felét átlépve. Ezt követően Kiss Virág és Hegedűs Anita befejezéseivel állandósult a 4-6 találatnyi biztos különbség a felek között. A második játékrész első felében sem állt be fordulat, azután viszont a frissen beálló fiataljaik eredményessége révén 23–20-ra felzárkóztak a vendégek. A házigazdák azonban váltani tudtak és a végére visszaállították a félidei ötgólos fórt.

Zöldi-Tóth Katalin: – Remekül kezdtünk, igaz a mérkőzésen belül voltak hullámvölgyek, de a lányoknak a szívük a helyén volt. Büszke vagyok a játékosokra, és gratulálok nekik azért, hogy minden mérkőzésen próbálták a maximumot adni. Nem utolsó sorban nagyon köszönjük a szurkolóknak, hogy segítettek minket. Kellemes ünnepeket kívánunk mindenkinek!

Száva Flórián: – Nem kezdtük jól a találkozót, sok helyzetet elhibáztunk az elején. A második félidőben több variációt kipróbáltunk védekezésben és támadásban. Többször is megközelítettük ellenfelünket, de végül be kellett érnünk azzal, hogy döntetlenre hoztuk a második játékrészt.

Békéscsabai ENKSE U21–Bácsalmási PVSE 36–32 (19–18)

NB II.-es női kézilabda-mérkőzés. Békéscsaba, 80 néző. Vezette: Juhász I., Szilágyi G.

Békéscsaba: Petrovszki – Károly 3, ÁDÁSZ 10, UDVARI 12 (6), Ancsin 2, WEIGERT 6, Krajcsó. Csere: Triffa, TÓTH R. (kapusok), Gajdács, Fazekas, Kovács K. 2, Balog, Téglás 1. Edző: Fábián Csaba. A Bácsalmás legjobb góldobói: Ötvös 7 (1), Prezenczki 6 (2), Gabnai 6, Sztűcs 6 (3), Torny-Molnár 4.

Kiállítás: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 6/6, ill. 7/6.

A csabai fiatalok egy 7–1-es rohammal indították a találkozót, de mintha ez kényelmessé tette volna őket. Lendületbe jött a vendégcsapat, a 13. percre 10–7-re visszazárkózott, azonban Ádász és Udvari találataival megmaradt a 4-5 találatnyi különbség a felek között. A vendégek a félidő utolsó harmadában nagy finist kivágva kétszer is minimalizálták hátrányukat. A térfélcsere után 22–21-ről zsinórban öt gólt dobva fordított a Bácsalmás, azután a hazaiak produkáltak egy hasonló szériát. A meccs utolsó negyede is a hazai fiatalok elképzelése szerint alakult, akik szoros csatát nyertek, megérdemelten.

Fábián Csaba: – Hét–egyes vezetésünk birtokában visszalassultunk, álmossá vált a játék, a második félidőben el is húzott az ellenfél, de Tóth Rebeka beállásával feljavult a kapusteljesítmény, ami erőt adott a csapatnak. A végén felpörögtek a lányok, így megérdemelten nyertünk.

A bajnokság állása: 1. Gyula 20 pont, 2. Békéscsaba U21 18, 3. Algyő 16, 4. Szarvas 14, 5. Bácsalmás 10, 6. Mezőtúr 6, 7. Szeged 4, 8. Tisza Volán 0.