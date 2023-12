– Nagyon nagy akarással végezték a dolgukat a fiúk a két nap során, amit jól mutat a Csongrád elleni találkozó. Ebben a szoros mezőnyben ez a küzdeni tudás hozta meg a sikert, aminek természetesen nagyon örülünk, hiszen korábban még nem volt ilyenre példa. Izgatottan várjuk a jövő heti Borsod elleni elődöntőt – fogalmazott Szpisják Zsolt, az MLSZ vármegyei igazgatója.

Öt vármegye nagypályás válogatottja csatázott szombaton és vasárnap Gyulán a Grosics Akadémia, illetve a szomszédos id. Christián László Városi Sporttelep műfüves pályáin. A Magyar Labdarúgó Szövetség két év után írta ki ismét a tornát, melynek keretében négy helyszínen küzdött meg 19 megye, illetve Budapest legjobbjai.

A második nap nem úgy indult Békés vármegye válogatottja számára, ahogyan az előző abbamaradt, igaz egy „átaludt” félidő után magára talált a csapat és kétgólos hátrányból fordítva, legyőzte Csongrádot, életvben tartva reményeit. Kiegyenlített mezőnyjáték közepette a 13. percben egy lecsorgó labdát Albert 13 méterről bombázott a bal alsó sarokba. Alig tíz minutával később ő növelte a csongrádiak előnyét egy jogos büntetőből. A második félórára mintha kicserélték volna a gárdát. Sebők Martin az elején visszahozta a pontszerzésbe vetett hitet, közelről kotorva a labdát a kapuba. Mindez lendületet adott a csapatnak, amely a félidő közepét átlépve büntetőből egalizált Miszlai révén, aki egy rátartásért megítélt tizenegyest lőtt a jobb alsó sarokba. Mindkét gárda a győzelemre hajtott, a mindent eldöntő találatot Isaszegi Máténak sikerült elérnie.

Békés–Csongrád-Csanád 3–2 (0–2)

Gyula, 30 néző. Vezette: Mákos Márk Dávid (Tóth Csaba, Polyák Attila Péter)

Békés: Salka – Palik, Polonszki, Szabó Ákos, Papp Márton, Barna (Sebők), Simon R. (Furár), Darida, Csák (Marik), Isaszegi M., Miszlai. Szövetségi edző: Buza Barnabás, Sajben Gábort.

Csongrád-Csanád: Szabó G. – Rádi, Vastag, Prozlik (Pócs T.), Csamangó, Dudás, Papp Á. (Csányi), Ottlik Márk (Kalapács), Rádai (Ottlik Máté), Albert, Pócs D. Szövetségi edző: Fülöp Tibor.

Gólszerző: Sebők (33.), Miszlai (47. – 11-esből), Isaszegi M. (57.), ill. Albert (13., 23. – 11-esből).

A döntőnek is beillő Bács-Kiskun elleni záró találkozón már a döntetlen is a viharsarki együttes továbbjutását eredményezte, ennek megfelelően az idő és az eredménykényszer az ellenfelet sürgette. Támadtak is becsülettel az első félidőben, több veszély mégis a saját kapujuk előtt volt. Szünet után nagy nyomás nehezedett a békésiekre, akiken ekkor már a torna egészének fáradalmai is kiütköztek, ennek ellenére szervezetten óvták a kedvező eredményt, szórványos kontrákkal pedig a másik kapuig is eljutottak. Egy ilyennél az ellenfél kapusának kellett komoly bravúrral védenie, hogy meccsben tartsa övéit. Később Salka is bemutatta, hogy kiváló formában véd a tornán. Mivel gól nem született, Békés vármegye veretlenül nyerte meg a tornát és először lehet részese a négyes finálénak, melyet december 9-10. között Cegléden rendeznek.

Bács-Kiskun–Békés 0–0

Gyula, 70 néző. Vezette: Szénási Gábor (Márkus Márk Dávid, Dévényi Balázs)

Bács-Kiskun: Eifert – Sallai (Varga M.), Farkas B., Halasi, Gavula-Recte-Mikula, Rideg, Szabó Sz., Lajkó (Orlov), Lengyel, Barkóczi, Papp D. (Gémesi). Szövetségi edző: Vanó Sándor.

Békés: Salka – Palik (Papp Márton), Polonszki, Szabó Ákos, Papp Máté, Fehér (Márk), Zima (Simon R.), Darida, Burai, Isaszegi M. (Sebők), Miszlai (Furár). Szövetségi edző: Buza Barnabás, Sajben Gábor.

További eredmények: Pest–Bács-Kiskun 2–0, Csongrád-Csanád–Jász-Nagykun-Szolnok 3–1, Jász-Nagykun-Szolnok–Pest 1–2.

Végeredmény: 1. Békés 8 pont (továbbjutott), 2. Pest 7, 3. Bács-Kiskun 7, 4. Csongrád-Csanád 6, 5. Jász-Nagykun-Szolnok 0.