A Vármegyei I. osztályú bajnokságot vezető gyulai focisták számára január 10-én telik le a másfél hónapos téli pihenő. Brlázs Gábor vezetőedző ekkor vezényli le az első újévi foglalkozást, a játékosokat azonban már előtte is ellátják feladatokkal, így azután nem teljesen felkészületlenül érkeznek vissza.

– A fiúk megkapták az egyéni edzés programot, ennek teljesítéséről a közös csoportban adnak számot, bízom benne, hogy ezzel nem lesz gondunk – fogalmazott Brlázs Gábor. – Nagyon hosszú a téli szünet, ezért is tervezek hét hetes közös munkát a bajnoki rajt előtt, mert így kellő játéklehetőségünk lesz visszazökkenni.

Szám szerint hét gyakorló- és egy vármegyei kupamérkőzést játszik a Termál FC a március 2-i, Nagyszénás elleni hazai bajnoki premierig. A program összeállt, a partnerek között több NB III.-as alakulat akad, egyfajta szintmérés gyanánt is. A klubnál nem csinálnak titkot abból, hogy a 8 pontnyi előny birtokában már az osztályozó sikeres megvívása lebeg mindenki szeme előtt. Ennek érdekében nem zárható ki újabb játékosok csatlakozása.

– Elemezzük lehetőségeinket az erősítéssel kapcsolatban, csak utána születik döntés erről. Nagy játékosmozgás nem indokolt, de egy-két új ember a folyamatos versenyhelyzet szinten tartása és a nagyobb variációs lehetőség érdekében elképzelhető – mondta el a szakvezető.

A tervezett felkészülési mérkőzések:

Január 19., péntek, 18.00: Gyulai TFC–Békéscsabai Előre SE U19

Január 27., szombat, 11.00: Gyulai TFC–Tiszaföldvár SE

Február 3., szombat, 11.00: Gyulai TFC–Körösladány MSK

Február 7., szerda, 18.00: Gyulai TFC–ACS Transilvania Sport Academy

Február 10., szombat, 11.00: Gyulai TFC–Nagyszalontai Olimpia CSM

Február 14., szerda, 18.00: Hódmezővásárhelyi FC–Gyulai TFC

Február 17., szombat, 11.00: Szeged-Csanád G. A. II.–Gyulai TFC

Február 25., vasárnap, 11.00: Gyulai TFC–Füzesgyarmati SK