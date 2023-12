Bökfi János, a házigazda egyesület vezetője elmondta, hogy a viadalt azon fiatalok részére rendezték meg, akik koruk, vagy teljesítményük miatt nem indulhattak a felnőtt országos bajnokságon.

– A Mikulás Kupán szép gyakorlatokat és nagyon sok egyéni csúcsot láthattunk a négy egyesület – Kecskemét, Kisújszállás, Szolnok és Békéscsaba – huszonhat fiatal versenyzőjétől – mondta a szakember. A verseny a helyezések mellett a Mikulás különdíjakért is zajlott. A szaloncukor kilószámra fogyott, ami most a versenyen használt szőlőcukrot helyettesítette.

Fekécs Noel ott volt a felnőtt ob-n, de egy kis technikai hiba miatt nem sikerült a lökés országos csúcsot teljesítenie, ezért az edzőjével, Bökfi Jánossal megbeszélte, ha jól megy a hét folyamán a lökés, elindulhat a Mikulás Kupán és bebizonyíthatja, hogy tud ebben a kategóriában csúcsot dönteni, még ha ez nem is lesz hivatalos. Szakításban még nem is pörgött százszázalékon, így el is kapkodta az egyéni rekordot érő 76 kg-os szakítását, maradt a 70 kg-on. Lökésben már nem tudott hibázni, 98, 102, majd 105 kg következett, s utóbbi országos serdülő csúcsot jelentett. Noel már jövőre ifjúsági korú lesz, ahol az új csúcsokra fog törni, ismerve a motiváltságát.

– Gulyás Milán célja az, hogy teljesítse a csapattársa, Nagy Zsolt által két éve szakításban felállított 111 kg-os országos csúcsot – beszélt egy másik szép reményű tanítványáról Bökfi János. – Három jó gyakorlatot mutatott be 105, 110, és 112 kg-os eredménnyel, amivel nem hivatalosan teljesítette az új rekordot (csúcsot csak kiemelt versenyen lehet hivatalosan átírni – a szerző). Milán még jövőre is serdülő, így lesz lehetősége országos csúcsokat emelni. Lökésben is parádésan emelt a fiatal, még csak 14 éves versenyzőm. Kezdésként a 130 kg-al bánt el, másodikra már lökés-, és összetett egyéni csúcsot teljesített, ami 135 kg. A harmadik gyakorlatával – amikor a 140 kg-al próbálkozott meg –, már összetett országos csúcsig jutott volna, de ez most még a kilökés közben kifogott rajta, így az összetett eredménye 247 kg lett.

A régiós viadalon minden békéscsabai versenyző első helyezést ért el a súlycsoportjában, a verseny abszolút legjobbja is viharsarki, Gulyás Milán lett.

Békéscsabai eredmények. Serdülő. Szabadi Luca. + 76 kg: öt jó gyakorlat, szakítás: 56 kg, ami egyéni csúcs; lökés: 74 kg; összetett: 130 kg

Fekécs Noel. 55 kg: négy jó gyakorlattal lökés egyéni csúcs

Demó András. 73 kg: öt jó gyakorlat, szakítás: 65 kg; lökés: 77 kg; összetett: 142 kg, ami egyéni csúcs

Gulyás Milán. 81 kg: öt jó gyakorlat, szakítás: 112 kg; lökés: 135 kg; összetett: 247 kg

Mórocz Nándor. 89 kg: négy jó gyakorlat, szakítás: 50 kg; lökés: 65 kg; összetett: 115 kg, ami egyéni csúcs

Ifjúsági. Mórocz Noémi. 81 kg: öt jó gyakorlat, szakítás: 64 kg; lökés: 79 kg; összetett: 143 kg

Veres Vajk. 96 kg: négy jó gyakorlat, szakítás: 60 kg; lökés: 70 kg; összetett: 130 kg, ami egyéni csúcs.