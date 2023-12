– Elégedettek lehetünk az idei évvel, mert a nemzetközi versenyeken is jól szerepeltünk, és a hazaiakon is szép számmal születtek bajnoki címek – kezdte Tóth Sándor.

– Összesen huszonnyolc arany, tizennyolc ezüst és hét bronzérmet szereztünk idén az országos bajnokságokon. Ezek közül a legnagyobb meglepetést Karsai Gábor a tízezer méteres felnőtt országos bajnokságon szerezte. A szakemberek egyáltalán nem számoltak vele. Már az első kétezer méter után élre állt, de sokan azt gondolták, hogy majd „fejre” áll, de a táv kétharmada után már másként kezdték el szemlélni a versenyzését, majd amikor győzött, joggal dicsérték meg. Gábor aranyérmes lett a felnőttek és a juniorok között is. A többiek sikerét azért nem mondanám meglepetésnek, mert például Márton Anita mindig hozta a formáját, így az év eleji fedett pályás Eb-n is, ahol súlylökésben hatodik lett, a csapat Eb-n pedig aranyérmes lett, de Oláh Barbaráról, és a fiatalokról is ugyanezt mondhatom. Az U23-as finnországi kontinensbajnokságon a futó Steigerwald Ernő és a gyalogló Zahorán Petra állt szépen helyt. Kovács Alexandra a maribori EYOF-on ötezer méteres gyaloglásban elért sikeres sem meglepetés, hiszen ez évvel korábban a besztercebányai versenyen már ott volt a dobogó harmadik fokán. Az EYOF-on a szintén gyalogló Bor Benjámin nyolcadik lett. A junior Eb-n több versenyzővel számoltunk, de Zahorán Milánt kétszer is beválogatták a hegyi futó vb-csapatba, aki inkább erre koncentrált. Sokan most érettségiztek, felvételiztek. A legbüszkébb arra vagyok, hogy a budapesti felnőtt világbajnokságra négy atlétánk – Márton Anita, Oláh Barbara, Steigerwald Ernő és Nadj Levente – vívta ki a részvételt, ami óriási dolog, hiszen látjuk, hogy minden sportágban milyen hatalmas küzdelem zajlik a kvalifikáció megszerzéséért.

– Érzékeny veszteséget jelentett a klubnak, hogy a világbajnok súlylökő, Márton Anita befejezte aktív pályafutását, aki nagy űrt hagy maga után.

– Anitát nem lehet pótolni. Csodálatos versenyző volt, csodálatos ember, az edzőjével, id. Eperjesi Lászlóval együtt. Ilyen jó kapcsolatunk korábban még nálunk nevelkedett versenyzővel sem nagyon volt, mindig nagyon jól megértettük egymást. Sajnos nemcsak őt veszítettük el, hanem Steigerwald Ernőt és Nadj Leventét is, akik Gödöllőre igazoltak. A fiatalok közül a rúdugró Erős Eszter, a dobóatléta Csizmazia Áron és a gátfutó Hrabovszki Áron egyetemre ment, s bár maradnak a klubnál, a tanulmányok élveznek majd náluk prioritást. Az viszont nagyon jó, hogy nagyon sok fiatal jön fel, akik ha nem is azonnal, de pár éven belül a nyomdokukba léphetnek. Igyekszünk még inkább odafigyelünk a tömegesítésre, a legkisebbekre. Ebben kulcsszerepe volt és lehet a jövőben fiatal edzőnkre, Benkő Balázsra, aki az iskolai csoportjainkat, az utánpótláskorúakat nagyon jól összefogja. A világbajnokság után nálunk is a szokásosnál többen jelentkeztek, hogy atletizálni szeretnének. Jelenleg közel háromszázötven sportolóval foglalkozunk. A hagyományos szilveszteri futógála egyik újdonsága éppen az lesz, hogy külön értékelni fogjuk a gyerekkorosztály versenyét.