A fővárosiak legutóbb tavaly ilyenkor a bajnokságban látogattak a Viharsarokba, amikor is 27–20-as győzelmet arattak. Májusban azután saját otthonukban 30–20-ra verték a legjobb vármegyei gárdát, és most is a találkozó esélyesének számítanak.

A PLER gárdáját a tapasztalt Horváth Attila irányítja, aki korábban már több klubot irányított sikerrel. Első számú gólfelelőse Simotics Mátyás, aki 54-szer volt eredményes az évonalban, ezzel a góllövőlista 6. helyén áll. A fővárosiak eddig nem sok vizet zaratak a pontvadászatban, de az utóbbi hetek hármas nyerő szériájának köszönhetően elkerültek a kieső helyekről.

A találkozó 17 órakor kezdődik.