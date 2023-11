Körösladány MSK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. 4–0 (1–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Körösladány, 250 néző. Vezette: Németh Gergely (Kulcsár Dániel, Kovács Levente Richárd).

Körösladány: Selmeczi-Tóth – Papp Zs., Raducu, Wéber, Bakk – Zelenyánszki (Farkas J., 76.), Talpalló N. – Sztankó (Szilágyi, 64.), Pusztai (Szántó, 81.), Czirok (Szabó L., 76.) – Malkócs (Ruzsa, 64.). Vezetőedző: Ekker Attila.

Szeged II.: Nagy Z. – Berta, Kovács G., Szabad (Dudás, 61.), Gyuga – Lippai, Benyó – Fábiánkovits (Tóth P., 71.), Heidrich (Burai, 75.), Nagy D. (Maronyai, 61.) – Pataki (Huszka, 71.). Vezetőedző: Bilics Igor.

Gólszerző: Talpalló N. (11., 73., 77.), Zelenyánszki (54.).

Jól kezdett a ladányi csapat, már a 11. percben a vezető gólt is megszerezte Talpalló Norbert révén, aki a 16-os vonaláról lőtt a bal alsó sarokba. Próbáltak váltani a szegediek, de így is a házigazdáknál maradt az irányítás és lehetőségek is inkább a sárrétiek előtt adódtak. A félidő második felében mintha belekényelmesedett volna a helyi gárda, a vendégek ezáltal kiegyenlítették a játékot. A pihenőről viszont ismét a házigazdák jöttek ki aktívabban, és az 54. percben Zelenyánszki a Czirok által lekészített labdát 12 méterről lőtte a szegedi kapuba. A 73. minutában megismétlődött ez a jelenet, csak Papp volt az előkészítő és Talpalló Norbert a befejező. Négy perccel ezután Talpalló már a harmadik találatát jegyezte, ezúttal Czirok átadását helyezte el a vendégek kapujában. A ladányiak ekkor már döntő fölényben voltak, még az is belefért nekik, hogy a Szilágyival szemben elkövetett szabálytalanságért megítélt büntetőt, a máskor magabiztos Wéber elhibázta.

Jó: Talpalló N., Bakk, Zelenyánszki, Czirok, ill. Benyó, Fábiánkovits.

Ekker Attila: – Egyelőre „feszes” maradt a csapat a rangadók után, bár kicsit nehezteltem a fiúkra az első félidő második fele miatt, de rátettek egy lapáttal szünet után, és így már teljesen magabiztos, megérdemelt volt a győzelem a sportszerű mérkőzésen.